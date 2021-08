Die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfizierten in der Region Stuttgart ist erstmals seit längerer Zeit wieder dreistellig - und die Inzidenzwerte liegen jetzt überall über dem Schwellenwert von 10. Von Dienstag auf Mittwoch meldete das Landesgesundheitsamt insgesamt 106 Neuinfektionen, davon 28 in Stuttgart. Als letzter Landkreis in der Region hat jetzt auch Ludwigsburg mit einem Inzidenzwert von 10,3 die Marke von 10 wieder überschritten, das ist gleichzeitig die niedrigste Neuinfektionsrate in der Region. Den höchsten Inzidenzwert mit 18,9 hat die Landeshauptstadt Stuttgart. In den letzten 24 Stunden starben zwei Menschen im Zusammenhang mit Covid-19.