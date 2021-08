Im Landkreis Böblingen ist die Corona-Neuinfektionsrate auf 12,0 gestiegen. Liegen die Werte an fünf aufeinanderfolgenden Tagen über der Marke von 10, treten wieder die Regelungen der Inzidenzstufe 2 in Kraft. Der Schwellenwert von 10 wird auch weiterhin in Stuttgart überschritten, aktuell liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in der Landeshauptstadt bei 22. In den übrigen Landkreisen der Region liegen die Neuinfektionsraten zwischen 4,6 und 9,4. In der Region Stuttgart wurden vom Landesgesundheitsamt von Samstag auf Sonntag insgesamt zwölf Corona-Neuinfektionen registriert. Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 wurden keine gemeldet.