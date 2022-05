Inzidenzwerte in der Region teils deutlich unter der Marke von 10

per Mail teilen

Die Corona-Inzidenzwerte in der Region Stuttgart liegen weiterhin teils deutlich unter der Marke von 10. Abgesehen von Stuttgart liegen die gemeldeten Neuinfektionen im niedrigen einstelligen Bereich. So wurden im Kreis Böblingen von Sonntag auf Montag gar keine Neuinfektionen gemeldet, im Kreis Ludwigsburg gab es nur einen neuen Fall. Das Landesgesundheitsamt meldete für die Stadt Stuttgart 14 Neuinfektionen. Insgesamt wurden in der Region 23 neue Corona-Fälle registriert. Den niedrigsten Inzidenzwert mit 3,3 hat weiterhin der Kreis Ludwigsburg, den höchsten der Rems-Murr-Kreis mit einem Wert von 9,6. Innerhalb von 24 Stunden wurde ein neuer Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet.