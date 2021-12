Corona-Fälle bringen Alb-Fils-Kliniken ans Limit

Die Alb-Fils-Kliniken im Kreis Göppingen haben nach eigenen Angaben noch nie so viele Covid-Patienten behandelt wie Mitte dieser Woche. Es habe sich um 80 Erkrankte und etliche Verdachtsfälle gehandelt, teilten die Klinikbetreiber mit. Bis zu dieser 16 Erkrankten lagen demnach zwischenzeitlich auf der Intensivstation und belegten so deutlich mehr als die Hälfte der verfügbaren Betten. Aktuell befänden sich dort 13 Corona-Patienten. Somit stehen für Patienten mit anderen schweren Erkrankungen kaum noch Intensivbetten zur Verfügung. Die Kliniken wollen ihr Personal nun für die Intensivstation in der Göppinger Klinik am Eichert bündeln. Zudem haben sie Sanitätssoldaten der Bundeswehr als Unterstützung angefordert.