Der sich ausbreitende Coronavirus trifft die Wirtschaft in Baden-Württemberg hart. Auch der weltgrößte Autozulieferer Bosch fährt seine Produktion in Deutschland weitgehend herunter.

Betroffen seien rund 35 Standorte der Mobilitätssparte sowie diverse Zentralbereiche, teilte Bosch am Freitag mit. Der Konzern reagiere damit auf die drastisch sinkende Fahrzeugnachfrage insbesondere in Europa und die damit verbundenen Produktionsstopps der Automobilhersteller.



Kurzarbeit ab April

Das Herunterfahren soll am Mittwoch kommender Woche beginnen, an einigen Standorten schon am Montag. Die betroffenen Mitarbeiter sollen zunächst ihre Zeitkonten abbauen oder Urlaub nehmen. Spätestens vom 5. April an will Bosch dann Kurzarbeit einführen.



Dringend notwendige Arbeiten sollen weiterlaufen, unter anderem, um den gerade wieder anlaufenden chinesischen Automarkt beliefern zu können oder die Versorgung mit Ersatzteilen für den Transportverkehr aufrechtzuerhalten. Man wolle außerdem für ein späteres Wiederanlaufen der Produktion gewappnet sein.

Produktionsstopp bei vielen Unternehmen

Zuvor hatten bereits die Zulieferer Continental und ZF angekündigt, die Arbeit an verschiedenen Standorten zum Teil oder auch ganz einzustellen. Mahle teilte ebenfalls am Freitag mit, bis Mitte der kommenden Woche die Produktion an rund 70 Standorten in ganz Europa weitgehend herunterzufahren. Auch die großen Autohersteller haben vorübergehende Produktionsstopps angekündigt oder schon eingeleitet. Bosch selbst hatte die Produktion an einigen Standorten im Ausland ebenfalls schon heruntergefahren.