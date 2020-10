Im Corona-Testzentrum auf dem Cannstatter Wasen in Stuttgart werden derzeit bis zu 1.500 Abstriche am Tag gemacht. Angestrebt werden doppelt so viele. Deswegen werden Studierende gesucht.

Große Nachfrage auf dem Cannstatter Wasen. Nun sollen weitere Mitarbeiter eingestellt werden, damit die Corona-Teststelle deutlich mehr Abstriche machen kann. dpa Bildfunk picture alliance/Marijan Murat/dpa So bald wie möglich sollen 30 zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Arbeit aufnehmen, teilte die Stadt Stuttgart am Dienstag mit. Dr. Hans-Jörg Wertenauer, der leitende Arzt des Corona-Testzentrums, hat nach eigenen Angaben insbesondere mit Studierenden gute Erfahrungen gemacht. "Wir suchen Personen, die zuverlässig sind und bei uns in der Abstrichstelle regelmäßig – also mindestens zweimal pro Woche – aushelfen können." Der Stundenlohn beträgt 15 Euro. Längere Öffnungszeiten und zwei Schichten Da die Stadtverwaltung von einer weiter steigenden Nachfrage ausgeht, plant das Testzentrum eine Ausweitung der Testkapazitäten. Im Gespräch ist beispielsweise eine Ausweitung der Zeiten in die Morgen- und Abendstunden. Dann müsste der Betrieb auf zwei Schichten ausgeweitet werden, so Wertenauer. Keine Tests für Selbstzahlende Auf dem Wasen werden lediglich Personen getestet, die bestimmte Kriterien erfüllen. Es handelt sich um folgende Personengruppen: Personen, die Kontakt zu einer mit dem Coronavirus SARS‐CoV-2 infizierten Person hatten (kann nur durch das Gesundheitsamt angeordnet werden)

Personen, die über die Corona‐Warn‐App als Kontaktpersonen identifiziert wurden

Personen mit Überweisung vom Arzt

Lehrer und Erzieher

Reiserückkehrer aus Risikogebieten Selbstzahlertests – zum Beispiel für Reisende, die wegen des Beherbergungsverbots einen Negativ-Test nachweisen müssen – werden im Test-Zentrum Cannstatter Wasen nicht gemacht. Selbstzahler werden an die örtlichen Arztpraxen verwiesen.