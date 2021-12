Backnanger Copy-Shop lässt nur noch Geimpfte rein

Ein Copy-Shop in Backnang lässt nur noch Geimpfte mit Maske in seinen Laden. Grund seien schlechte Erfahrungen in letzter Zeit, sagt der Besitzer. Die Reaktionen sind unterschiedlich.

"Hier kommen Sie nur rein, wenn Sie geimpft sind und Maske tragen." Mit diesem Schild empfängt ein Copy-Shop-Betreiber in Backnang (Rems-Murr-Kreis) seine Kunden. Er hat jetzt die 1G-Regel in seinem Laden eingeführt. Weiter heißt es auf dem Schild: "Da sich manche Menschen nicht an die bundesweite 2G-Regel halten wollen, sehe ich mich dazu genötigt. Ja und Sie hatten den ganzen Sommer Zeit." Hintergrund der Aktion sei ein Vorfall gewesen, als kürzlich eine ungeimpfte Person ohne Maske und Sicherheitsabstand das Geschäft betreten habe, erzählt die Frau des Ladenbetreibers. In einem Copy-Shop in Backnang haben jetzt nur noch Geimpfte mit Maske Zutritt. Der Besitzer will damit auch zum Impfen anregen. SWR Reaktionen: Von Hassbrief bis Zustimmung Die Einschränkung gilt nur in einem Teil des Ladens. Die Postagentur im vorderen Teil gehört zur Grundversorgung und ist weiter für alle zugänglich. Im hinteren Teil ist der Copyshop und es werden Computerteile verkauft. Bei den Kunden sorgt die klare Einschränkung für die unterschiedlichsten Reaktionen. Manche finden es gut, andere äußern deutliche Kritik im Internet. Einer habe "dazu aufgerufen, mir die Scheibe einzuschlagen", sagt Ladenbesitzer Süleyman Higde. "Ich finde, das geht dann schon ein bisschen zu weit, weil das ist Sachbeschädigung." Eines der 1G-Plakate sei auch schon zerstört worden. Eine Kundin im Laden findet, jeder müsse seine eigenen Entscheidungen treffen. Sei es beim Impfen oder ob man einen Laden mit den jeweiligen Bestimmungen betrete. Für sie sei beides in Ordnung. Er verstehe die Reaktion des Ladenbesitzers, so ein geimpfter Kunde. Higde hofft, mit seiner Aktion die Menschen auch ein bisschen aufzurütteln, "dass die sich endlich impfen lassen und wir keinen dritten Winter so verbringen müssen".