Remseck am Neckar: Containerschiff prallt gegen Brücke

In Remseck am Neckar (Kreis Ludwigsburg) hat am Donnerstag ein Containerschiff beim Ablegen eine Straßenbrücke gerammt. Verletzt wurde niemand. Wie die Polizei mitteilte, war es beim Ablegen wahrscheinlich zu Missverständnissen zwischen dem Kapitän und seiner Mannschaft gekommen. Das Schiff wurde zu früh losgemacht, der Schiffsführer verlor die Kontrolle und das Motorschiff prallte gegen den Brückenbogenträger. Dabei wurde das komplette Steuerhaus abgerissen. Die Polizei spricht von einem sechsstelligen Sachschaden an dem Containerschiff. An der Brücke entstand kein Schaden.