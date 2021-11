Messe "Comic Con" startet trotz Corona in Stuttgart

Letztes Jahr wurde die Messe noch verschoben, dieses Jahr findet die "Comic Con" statt. Doch nicht jedes bunte Kostüm ist ideal für die Maskenpflicht in den Messehallen.

Ob als Superheld verkleidet, als Elf, Prinzessin oder "Star Wars"-Soldat: Auf der "Comic Con" tummelt sich bis Sonntag noch alles, was die Fantasy- und Comic-Welt erschaffen hat. Mehrere tausend Fans sind nach Stuttgart gekommen um sich nach einem Jahr Pause wieder in den Messehallen fotografieren zu lassen und sich über die neuesten Comics oder Filme zu informieren.

Legionär oder Kiss-Fans: Bei der Comic Con ist alles erlaubt was der Kleiderschrank hergibt. SWR Olga Henich

Elfen und Stormtrooper - aber 2G

Lange war unklar, ob die "Comic Con" trotz Corona überhaupt stattfinden kann. Daher waren die Fans lange zurückhaltend beim Ticketkauf, so Robert Eiba, Mitveranstalter der "Comic Con". Erst vor drei Tagen hatten sich die Veranstalter dann festgelegt: Nur wer geimpft oder genesen ist kommt auf das Messegelände. Jetzt sind die Veranstalter mit bisher 20.000 verkauften Tickets aber sehr zufrieden. Auch von den geplant rund 60 Ausstellern und mehr als 200 Zeichnerinnen und Zeichner hat kaum jemand abgesagt.

"Rund 60 Aussteller waren geplant. Kaum jemand hat abgesagt."

Ein Blick auf die Comic-Fans von oben. SWR Olga Henich

Maskenpflicht für Kostümträger knifflig

Am Eröffnungstag am Samstag gab es gleich lange Schlangen vor dem Eingang, bevor die Messe eröffnete. Viele Fans freuten sich darüber, sich endlich mal wieder im Kostüm zu präsentieren und sich mit Gleichgesinnten zu treffen. Die besondere Herausforderung beim Szenetreffen in diesem Jahr: Die nötigen Hygienemasken möglichst passend zum Kostüm zu wählen. Wer mit Ganzkörperkostüm oder einer Vollmaske unterwegs ist, hat es eutlich leichter die Corona-Verordnung mit dem Outfit in Einklang zu bringen: Etwa als Storm-Trooper aus "Star Wars" oder als "Kiss"-Musiker.

Elben und Trooper friedlich vereint: Fans auf der Comic Con bewegen sich zwischen allen Fantasy-Welten. SWR

"Für mich ist das nach langer Zeit wieder das erste größere Event. So eine Möglichkeit uns zu treffen, lassen wir uns natürlich nicht entgehen"

Fotos mit Ginny Weasley und Momo

Ein Highlight der Messe sind auch in diesem Jahr Stargäste, etwa Schauspielerinnen und Schauspieler, mit denen sich die Messegäste für Geld fotografieren lassen können. So kommen aus den "Harry Potter" Filmen etwa die Darstellerinnen und Darsteller von Arthur Weasley (Mark Williams), oder Ginny Weasley (Bonnie Wright). Auch die Hauptdarsteller der Netflixserie "Shadow & Bone" kommen nach Stuttgart. Die Fantasy-Serie basiert auf der Grisha-Trilogie und der Krähen-Dilogie von Leigh Bardugo.

Aber auch deutsche Schauspielerinnen und Schauspieler sind vor Ort: Zum Beispiel Martin Semmelrogge oder Patrick Bach, den viele noch aus der Ballettserie "Anna" kennen, der auf der "Comic Con" aber vor allen als Synchronsprecher in "Herr der Ringe" gefeiert wird. Außerdem kommt Radost Bokel in die Stuttgarter Messehallen, die die Titelrolle in der Michael-Ende-Verfilmung "Momo" spielte.