Wer sich an diesem Wochenende in Stuttgart über Menschen in Kostümen von Superhelden, Manga-Charakteren oder Fantasy-Heroen wundert: Das hat mit einem großen Event zu tun.

Sendung am Sa. , 30.11.2024 6:00 Uhr, SWR4 BW am Samstagmorgen, SWR4 Baden-Württemberg