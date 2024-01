In Stuttgart ist am Samstag die Urlaubs- und Tourismusmesse CMT gestartet. Während den neun Messetagen bis zum 21. Januar werden Zehntausende Besucher erwartet.

Neun Tage lang präsentiert die CMT auf der Stuttgarter Messe die Reisetrends für 2024. In zehn Hallen zeigen rund 1.600 Aussteller die Neuheiten rund ums Reisen und Freizeit. Allein für den Trend "Caravaning", also Wohnwägen und Wohnmobile, gibt es sieben Hallen mit Fahrzeugen - vom kleinen Kastenwagen zum Selbstausbauen bis hin zum Luxus-Wohnmobil mit Weinregal und Mini-Garage ist alles dabei.

Messe Stuttgart: Viele Besucher an den Wochenenden erwartet

An den Wochenenden werden dann jeweils die Sonderreisethemen präsentiert: Am ersten CMT-Wochenende ein Schwerpunkt "Fahrradfahren und Wandern". Und am zweiten Wochenende dreht sich alles um Schiffsreisen, Wellness und Golf. An diesen Tagen werden besonders viele Besucherinnen und Besucher erwartet. Eine Besonderheit ist laut den Veranstaltern in diesem Jahr auch das Thema "Reisen mit Hund".

Reiseanalysen: Deutschland ist immer noch Urlaubsziel Nummer 1

Vor der CMT wird immer eine Analyse der aktuellen Reisetrends per Umfrage gemacht. Diese ergab, dass Deutschland für die Deutschen immer noch das beliebteste Reiseziel ist. Danach folgen viele Länder im Mittelmeerraum wie Spanien, Italien oder Griechenland und dann die Alpenregionen. Das liegt vor allem daran, dass die meisten Menschen maximal einen Tag unterwegs sein möchten, um an ihr Urlaubsziel zu kommen, sagte Martin Lohmann, Wissenschaftlicher Berater der Reiseanalysen, dem SWR. Aber auch die Sprache bleibe im deutschen Raum ja die gleiche und Deutschland habe in den letzten Jahren viel dafür getan, um mehr Aktivitäten im eigenen Land anzubieten.

Man findet in Deutschland auch Erholung und Entspannung. Das sind die wichtigsten Ziele für den Urlaub.

Am Wichtigsten war den Menschen, die an der Umfrage vor der CMT teilgenommen haben, an einem Urlaub Erholung und Entspannung, erklärte Martin Lohmann. Außerdem das Zusammensein mit dem Partner, der Familie oder Freunden. "Und dafür reicht die Nähe eigentlich. Dafür muss ich nicht auf die Seychellen jetten", sagt Lohmann.

Alle wichtigen Fragen zur CMT

