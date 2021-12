per Mail teilen

Europas größte Touristikmesse, die CMT, wird nach SWR-Informationen coronabedingt im Januar 2022 nicht stattfinden. Es wäre bereits die zweite Absage der Messe in der Pandemiezeit.

Wie der SWR weiter erfuhr, haben auch große Austeller ihr Engagement bereits abgesagt. Damit fiele die CMT nach 2021 bereits zum zweiten Mal wegen der Corona-Pandemie aus. Geplant waren als Schwerpunkte außergewöhnliche Erlebnistouren unter dem Motto "Wild, echt und unglaublich vielseitig". Ein ausgefeiltes Hygiene-Konzept sollte es möglich machen, die Messe unter 2G-Regeln abzuhalten.

Unsicherheit im Vorfeld durch Omikron-Variante

Bislang war man bei der Messe davon ausgegangen, dass die CMT stattfinden könnte. Doch die Unsicherheit aufgrund der Coronalage war in den vergangene Tagen bereits gegenwärtig. Das liege an der Corona-Situation durch die neue Virus-Variante Omikron und daran, welche Vorgaben von der Landesregierung kommen werden, sagte ein Sprecher dem SWR vor zwei Tagen.

Planung kann nicht greifen

Im Herbst hieß es noch, die Messe sei ausgebucht, die Reiselust der Deutschen ungebrochen. Daher ging man davon aus, dass sie mit einem geeigneten Hygienekonzept stattfinden könne. Auf dem Messegelände sollte Maskenpflicht gelten, außerdem neben vielen anderen Maßnahmen nur Online-Tickets. Eine "Vollregistrierung" sollte Kontaktnachverfolgung mögliche machen und statt Dauerkarten waren nur Eintrittskarten für einzelne Tage geplant.

Die Caravan, Motor und Touristik ist in der Vergangenheit das Publikumsmagnet der Stuttgarter Messe gewesen und sollte eigentlich vom 15. - 23. Januar 2022 in den Stuttgarter Messehallen am Flughafen stattfinden.