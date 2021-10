Christmas Garden in der Wilhelma feiert Comeback

Nach einem Jahr Corona-Pause startet der Christmas Garden Stuttgart in der Wilhelma in seine dritte Saison. Effektbeleuchtung mit Strahlern und Millionen von Leuchtpunkten aufwendige Installationen und Lichtspiele tauchen ab dem 18. November jeden Abend das Gelände der Wilhelma und die denkmalgeschützten Bauwerke in eine weihnachtlich-winterliche Atmosphäre. In diesem Jahr wurde einiges umgestaltet. Vor der Flamingo-Anlage tanzt jetzt zum Beispiel ein sogenanntes "Field of Light" zu malerischen Klängen. Im Mammutwald schwebt ein mystisches Hologramm. Hinzu kommt stimmungsvolle Musik. Der Christmas Garden sieht sich als Alternative zu trubeligen Weihnachtsmärkten, teilte die Wilhelma mit. Er beginnt täglich nach dem Ende des regulären Wilhelma-Betriebs von um 17 Uhr und geht über eine zwei Kilometer lange Route vorbei an 30 Stationen.