Dauer 6:52 min "Was Kirche ausmacht, müssen wir jetzt schmerzlich entbehren" Gottesdienste, Hochzeiten und Beerdigungen - die Corona-Pandemie betrifft auch das kirchliche Leben. Was das für die katholische Kirche in Stuttgart bedeutet, erklärt Stadtdekan Hermes im Interview.

SWR: Wie geht es Ihnen, wenn sie merken, dass es in den Kirchen plötzlich komplett still ist?

Christian Hermes: Das öffentliche Leben hat sich ja komplett verändert und das betrifft uns als Kirche natürlich in vielfältiger Weise. Es betrifft zuallererst auch unsere Mitarbeitenden hier in Stuttgart: 1.500 in Kitas, auch die Mitarbeiter im Bereich der Pflege natürlich, das Thema häusliche Kinderbetreuung und vieles mehr und eben auch in den Gottesdiensten. Also das, was eigentlich Kirche ausmacht, nämlich Gemeinschaft und Begegnung - das müssen wir jetzt schmerzlich entbehren.

Der Zuspruch in Zeiten wie diesen ist sehr hoch. Wie gehen denn insbesondere auch die Trauernden damit um?

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen zur Arbeit und sind da und werden in der Tat von vielen, vielen Menschen angerufen. Es ist ja nicht Seelsorge und Gebet verboten oder muss eingeschränkt werden, sondern eben die physische Begegnung. Und dasselbe gilt eben auch jetzt im Bereich Beerdigung beispielsweise, wo wir strenge Restriktionen haben, aber natürlich auch großen Wert darauflegen, dass trotzdem auch kirchlich gestaltete, religiös gestaltete Beerdigung weiterhin möglich sind, eben unter Berücksichtigung der Regeln, die jetzt gelten.

Bis Ostern sollen die Schulen auf jeden Fall zu sein. Viele hoffen, dass es danach wieder normal weitergeht. Aber was ist denn mit Ostern?

Es sind im Grunde alle öffentlichen Gottesdienste oder Gottesdienste mit größerer Beteiligung über zehn Personen nicht mehr möglich zumindest mal bis Ostern beziehungsweise nach einer Rechtsverordnung des Landes, die zunächst einmal gilt, auch bis Mitte Juni. Das betrifft uns beispielsweise auch jetzt in den Kirchengemeinderatswahlen, die wir jetzt am Sonntag haben, wo wir inständig die Leute aufrufen, Briefwahl zu machen. Wir werden Ostern nicht verschieben. Ostern ist, seitdem es dieses Fest gibt, an Ostern gefeiert worden und eben nicht verschoben worden. Aber wir haben glücklicherweise jetzt auch die Möglichkeit, dass wir eben im Blick auf mediale Verbreitung, Aufzeichnungen von Gottesdiensten, Möglichkeiten die es vor ein paar Jahren noch gar nicht gegeben hätte.

Können Sie der Corona-Krise auch etwas Positives abgewinnen?

Zunächst muss man sagen, dass so eine Krise einen sehr, sehr hohen Schaden verursachen wird, wenn Menschen sterben, wenn Menschen sehr schwer erkranken. Und man muss ganz klar sagen: Das ist keine Strafe Gottes. Gott schickt keine Krankheiten, um uns Menschen zu bestrafen, sondern das ist eine schwere Krise. Und das ist traurig und schlimm. Deshalb muss man sehr vorsichtig sein, dass dann gleich positiv umdeuten zu wollen. Aber wenn eben in einer solchen Krise Menschen Solidarität, Mitmenschlichkeit, Mitgefühl zeigen, dann ist das, glaube ich, etwas sehr Wertvolles.