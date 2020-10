per Mail teilen

Am Mittwoch startet das Stuttgarter Weindorf. Wegen der Corona-Pandemie findet es nur virtuell statt. Die Veranstalter wollen ein abwechslungsreiches "wirtuelles" Programm bieten.



Am Montag haben Zimmermänner und Weindorf-Wirte auf dem zentralen Schillerplatz eine Weindorf-Laube aufgebaut. Von hier aus soll bis zum 6. September das Programm ins Internet übertragen werden, jeden Abend von 18.00 bis 19.00 Uhr. Bei der Eröffnungsveranstaltung werden Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und der Oberbürgermeister von Stuttgart Fritz Kuhn (Grüne) per Videobotschaft sprechen.

Weindorftreff des SWR



Am 2. und 3. September findet der SWR-Weindorftreff statt, moderiert von Axel Graser (SWR), Diana Hörger (SWR) und Tom Hörner (Stuttgarter Nachrichten). Die Gastgeber freuen sich auf launige Gespräche mit VFB-Präsident Claus Vogt, der Magierin Roxanne, dem Kabarettisten Fatih Cevikkollu und dem Wilhelma-Direktor Dr. Thomas Köplin.



Das "wirtuelle" Programm ist auf der Internetseite des Weindorfs zu sehen.