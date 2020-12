Wegen der Corona-Pandemie sind einige traditionelle Christbaumsammelaktionen in der Region in diesem Jahr abgesagt worden. So wird beispielsweise weder in Ludwigsburg noch in Böblingen der Baum von ehrenamtlichen Helfern abgeholt. Aufgrund der nach wie vor sehr hohen Infektionszahlen müsse man vorsichtig sein, so die Stadt Ludwigsburg. Daher habe man die Aktion des CVJM nicht genehmigen können. Bürgerinnen und Bürger sollen die Weihnachtsbäume entweder in der Biomülltonne oder auf einem Häckselplatz entsorgen. Auch die Stadt Böblingen hat die Sammelaktion der Feuerwehr abgesagt. Dort sollen Bürger sollten die Bäume zunächst zu Hause lassen, bis eine Lösung gefunden wurde. Auch in Ditzingen (Kreis Ludwigsburg) darf die Jugendfeuerwehr wegen der Corona-Pandemie keine Bäume einsammeln. In Neuhausen auf den Fildern (Kreis Esslingen) dagegen wurde die Aktion des Technischen Hilfswerks genehmigt.