Nach einem Chlorgasunfall musste am Mittwochnachmittag ein Teil des Stuttgarter Hafens abgesperrt werden. Drei Mitarbeiter hatten einen nach Chlor riechenden Container geöffnet, um ihn zu überprüfen. Daraufhin strömte Chlorgas aus und wurde von den drei Männern eingeatmet, teilte die Polizei am Mittwochabend mit. In dem Container sei zuvor Granulat auf Chlorbasis zur Desinfektion von Schwimmbädern transportiert worden. Reste der Substanz hatten sich vermutlich durch eindringendes Wasser aufgelöst und Gas freigesetzt. Die drei Mitarbeiter wurden von der Feuerwehr dekontaminiert, ebenso der Container. Nach einer Untersuchung durch den Rettungsdienst konnte für zwei Männer Entwarnung gegeben werden, der dritte wurde zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht. Aufgrund der vergleichsweise geringen Menge der Substanz bestand laut Polizei zu keiner Zeit eine Gefahr für die Bevölkerung. Die Sperrung des Bereichs um den Ostkai wurde nach eineinhalb Stunden wieder aufgehoben. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die für den Stuttgarter zuständige Wasserschutzpolizei Stuttgart.