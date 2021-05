Die Universität Hohenheim in Stuttgart hat Sortenschutz für die erste deutsche Chia-Sorte erhalten. Damit kann das sehr gesunde Getreide nun erstmals auch in Deutschland angebaut werden. Gesucht seien nun Saatzuchtfirmen, die die innovativen Samen an Landwirte verkaufen. Der regionale Anbau auf deutschen Äckern soll dazu beitragen, die Umweltbelastung durch Pestizide und Kohlendioxid deutlich zu reduzieren und dazu führen, dass in Südamerika die einheimische Bevölkerung eines ihrer Grundnahrungsmittel wieder verstärkt selber nutzt, so die Hohenheimer Forscherinnen und Forscher. Bislang erhältliche Chiasamen stammen vorwiegend aus Südamerika. Die enorme Nachfrage sorge dafür, dass das Korn zu teuer für die lokale Bevölkerung werde, deren Grundnahrungsmittel es eigentlich ist. Bisher war ein Anbau der Pflanze jedoch in Mitteleuropa nicht möglich, denn Chia ist eine sogenannte Kurztagspflanze. Eine Blüte und Samenbildung war in Mitteleuropa erst im Herbst möglich, aber da drohte schon Frost. Die nun selektierte Sorte kommt auch im mitteleuropäischen Sommer zum Blühen.