Polizei findet bei Durchsuchung in Köngen gefährliche Chemikalien

Die Polizei hat bei einem Mann in Köngen große Mengen Chemikalien entdeckt, die sich auch zur Herstellung von Sprengstoffen eignen. Ein extremistischer Hintergrund bestehe nicht.

Polizistinnen und Polizisten haben bei Durchsuchungen bei einem 62-Jährigen in Köngen (Kreis Esslingen) größere Mengen Chemikalien sichergestellt, die auch zur Sprengstoffproduktion dienen könnten. Aus dem Handel sei ein Hinweis auf eine verdächtige Bestellung eingegangen, erläuterte ein Polizeisprecher. Daraufhin habe es im Laufe des Mittwochs auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in Ellwangen an den beiden Wohnorten des Mannes in Lorch (Ostalbkreis) und in Köngen (Landkreis Esslingen) Kontrollen gegeben.

Kein sprengfähiges Material in der Wohnung entdeckt

In der Privatwohnung in Köngen seien dann mehrere Kilogramm gefährliche Stoffe gefunden worden - darunter, so steht es auf dem Etikett, auch 96-prozentige Schwefelsäure. Eine Spezialfirma transportierte die Chemikalien ab. Es gebe aktuell keine Anhaltspunkte für einen extremistischen Hintergrund, erklärte die Polizei gegenüber dem SWR. Der Mann habe keinen beruflichen Bezug zu den Mitteln und verfüge auch nicht über das Wissen für den richtigen Umgang mit den Chemikalien.

"Wir wissen letztlich noch nicht, was der Mann damit wollte."

Unter den gefundenen Stoffen sind zwar Chemikalien, die potenziell zur Herstellung von Sprengstoffen geeignet sind, so die Polizei. Und der Mann habe darüber hinaus versucht, weitere solche Stoffe zu erhalten. Sprengfähiges Material hätten die Ermittler vor Ort allerdings nicht gefunden. Die Polizei hat von dem Mann durch einen Hinwies aus dem Chemikalien-Handel erfahren.

Entschärfungsdienst des Landeskriminalamtes war vor Ort

Zu weiteren Details, etwa den Motiven des Mannes, will sich die Polizei derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen nicht äußern. Der 62-Jährige befinde sich aktuell auf freiem Fuß. Bei dem Einsatz war neben der Kriminalpolizei Waiblingen und mobilen Einsatzkräften auch der Entschärfungsdienst des Landeskriminalamtes (LKA) beteiligt. Deren Chef Stefan Knapp, der zugleich stellvertretender Abteilungsleiter des Kriminaltechnischen Instituts des LKA ist, war auch vor Ort. Gegenüber dem SWR erklärt er, dass in letzter Zeit Fälle wie die des 62-Jährigen in Köngen zugenommen hätten, weil mittlerweile öfter Meldungen etwa von Chemikalienhändlern eingingen. "Auch die Online-Plattformen melden solche Fälle sehr rege. Das ist aus unserer Sicht zu begrüßen."

Die Landeskriminalämter sind zuständig für die Überprüfung auffälliger Chemikalienkäufe. Grund für häufigere Hinweise auf mögliche Verstöße ist das Ausgangsstoffgesetz, das seit Februar 2021 gilt und eine entsprechende EU-Verordnung umsetzt. Diese Richtlinie listet 19 Stoffe auf, deren Erwerb und Besitz ab bestimmten Konzentrationen verboten sind - etwa Salpetersäure, Wasserstoffperoxid, Schwefelsäure, Chlorate und Aceton. Auch Kunstdünger wie Ammonniumnitrat sind aufgelistet - dieser Stoff hatte 2020 zur verheerenden Explosion im Hafen der libanesischen Hauptstadt Beirut geführt. „Mit diesen Stoffen kann ich teilweise sehr hoch potente Explosivstoffe herstellen“, sagte Knapp.