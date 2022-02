In Weinstadt (Rems-Murr-Kreis) ist es am Freitagvormittag zu einem Chemieunfall gekommen. Nach Angaben der Polizei wurde bei dem Vorfall am Remstal-Gymnasium wohl niemand verletzt. Um sicherzugehen, sei die Chemielehrerin jedoch vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden. Schülerinnen und Schüler seien vor dem Schulgebäude untersucht worden und es habe keine Anzeichen auf Verletzungen gegeben, so die Polizei. Im Unterricht war zuvor ein Fläschchen mit der ätzenden Chemikalie Brom umgekippt. Die Polizei spricht von einem missglückten Chemieexperiment. Die Schulklasse und die Lehrerin hätten das Gebäude sofort verlassen.