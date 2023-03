Ob die künstliche Intelligenz ChatGPT Stuttgart und die Region kennt? Vielleicht sogar etwas weiß, was wir noch nicht wissen? Wir haben es ausprobiert.

SWR Aktuell: Hallo, nett, Dich kennenzulernen! Kennst Du Stuttgart?

ChatGPT: Hallo! Ja, ich kenne Stuttgart. Stuttgart ist eine Stadt in Deutschland und die Landeshauptstadt des Bundeslandes Baden-Württemberg. Es ist bekannt für seine Automobilindustrie und ist die Heimat von Unternehmen wie Porsche und Mercedes-Benz. Die Stadt hat auch viele kulturelle und historische Sehenswürdigkeiten, wie das Alte Schloss, das Neue Schloss und das Staatstheater. Außerdem gibt es viele Grünflächen und Parks, wie den Schlossgarten und den Rosensteinpark, die bei Besuchern und Einheimischen beliebt sind.

SWR Aktuell: Was, meinst Du, müssen vor allem junge Menschen in Stuttgart unbedingt gesehen oder mal gemacht haben?

ChatGPT: Es gibt viele Dinge, die junge Menschen in Stuttgart unbedingt gesehen oder mal gemacht haben sollten. Hier sind einige Vorschläge: Besuchen Sie das Porsche-Museum: Das Porsche-Museum ist ein Muss für Auto-Enthusiasten. Es zeigt die Geschichte von Porsche und seinen ikonischen Autos. Entdecken Sie die Stuttgarter Kultur: Stuttgart hat eine reiche Kulturgeschichte, und es gibt viele Museen und Galerien, die man besuchen kann. Einige davon sind das Kunstmuseum Stuttgart, die Staatsgalerie Stuttgart und das Mercedes-Benz Museum.

Erkunden Sie die Natur: Stuttgart ist von grünen Hügeln und Wäldern umgeben, und es gibt viele Wanderwege und Parks. Der Höhenpark Killesberg und der Bärensee sind beliebte Orte für Picknicks und Freizeitaktivitäten. Genießen Sie die Aussicht: Stuttgart hat einige der besten Aussichtspunkte in Deutschland, wie zum Beispiel die Stuttgarter Fernsehturm oder die Grabkapelle auf dem Württemberg.

Feiern Sie auf dem Cannstatter Volksfest: Das Cannstatter Volksfest ist das zweitgrößte Volksfest in Deutschland und zieht jedes Jahr Tausende von Besuchern an. Es findet im Herbst statt und bietet eine breite Palette von Aktivitäten und Attraktionen, von traditionellen Bierzelten bis hin zu Fahrgeschäften. Probieren Sie die regionale Küche: Stuttgart ist bekannt für seine leckere regionale Küche, wie zum Beispiel Maultaschen, Spätzle und Zwiebelrostbraten.

SWR Aktuell: Puh, klingt jetzt wie bei der Tourismus-Kampagne abgeschrieben....

ChatGPT: Es tut mir leid, wenn meine Antwort so klang, als hätte ich sie aus einer Tourismus-Kampagne abgeschrieben. Meine Absicht war es, einige Vorschläge zu geben, was junge Menschen in Stuttgart sehen und tun können, basierend auf einigen der bekanntesten Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in der Stadt. Natürlich gibt es noch viele weitere Dinge zu entdecken, je nach den Interessen und Vorlieben jeder Person.

SWR Aktuell: Schon in Ordnung. Lass mal über was anderes reden. Kennst Du Stuttgart 21?

ChatGPT: Ja, ich kenne das Bauprojekt Stuttgart 21. Es handelt sich dabei um ein umstrittenes Infrastrukturprojekt, das den Umbau des Stuttgarter Hauptbahnhofs und den Bau einer neuen Hochgeschwindigkeitsstrecke nach Ulm beinhaltet. Das Projekt ist seit Jahren Gegenstand von Protesten und politischen Kontroversen. Einige befürworten das Projekt, weil es die Transportkapazität und die Verbindungen in der Region verbessern würde, während andere dagegen sind, weil sie glauben, dass es zu teuer ist und negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Anwohner haben könnte. Wie stehen Sie dazu?

SWR Aktuell: Ich bin Journalistin, meine eigene Meinung dazu sollte keine Rolle spielen. Aber ja, dass das Projekt über die Jahre immer teurer geworden ist, ist natürlich schon ein Problem. Kennst Du außer Stuttgart noch interessante Orte in der Region Stuttgart?

ChatGPT: Ja, es gibt viele interessante Orte. Hier einige Vorschläge: Ludwigsburg ist eine charmante Stadt nordöstlich von Stuttgart. Die Stadt ist bekannt für ihr barockes Schloss und ihre historische Altstadt. Jedes Jahr findet hier auch das berühmte Ludwigsburger Schlossfestspiele statt. Tübingen ist eine hübsche Universitätsstadt am Fluss Neckar. Die Stadt ist bekannt für ihre mittelalterliche Altstadt, die malerischen Fachwerkhäuser und die Eberhard Karls Universität Tübingen, die eine der ältesten Universitäten Deutschlands ist. Die Schwäbische Alb ist ein Gebirgszug südöstlich von Stuttgart. Es ist ein beliebtes Ziel für Wanderer und Naturliebhaber, da es viele gut ausgeschilderte Wanderwege und schöne Landschaften gibt.

Esslingen ist eine weitere historische Stadt in der Nähe von Stuttgart. Die Stadt hat eine gut erhaltene mittelalterliche Altstadt mit engen Gassen und malerischen Fachwerkhäusern. Das Kloster Maulbronn ist eine der am besten erhaltenen mittelalterlichen Klosteranlagen in Europa und gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe. Es ist ein beeindruckendes Beispiel für romanische und gotische Architektur.

SWR Aktuell: Du, genau genommen gehört zum Beispiel Tübingen gar nicht zur Region Stuttgart.

ChatGPT: Das ist richtig, Tübingen gehört nicht direkt zur Region Stuttgart, sondern zur benachbarten Region Neckar-Alb. Ich entschuldige mich für die Verwirrung und danke Ihnen für die Korrektur.

SWR Aktuell: Du scheinst ja schon ganz schön rumgekommen zu sein im Ländle. Wie würdest Du denn die Stuttgarter charakterisieren?

ChatGPT: Als künstliche Intelligenz habe ich keine eigene Meinung und keine eigenen Erfahrungen. Ich kann jedoch auf Basis von Daten und Texten, die ich analysiert habe, einige mögliche Merkmale der Stuttgarter beschreiben. Die Stuttgarter gelten oft als fleißig, diszipliniert und stolz auf ihre Stadt und Region. Sie sind auch für ihre Pünktlichkeit und ihre gründliche Arbeitsweise bekannt. In ihrer Freizeit genießen sie es, in der Natur zu sein und sich sportlich zu betätigen, aber sie sind auch kulturell interessiert und besuchen gerne Museen, Theater und Konzerte. Darüber hinaus sind die Stuttgarter auch für ihre Liebe zur schwäbischen Küche und ihrem Wein bekannt. Sie sind stolz auf ihre Weinanbaugebiete wie z.B. das Remstal oder den Stuttgarter Kesselrand und feiern gerne Feste wie den (sic!) Stuttgarter Weindorf oder den Cannstatter Wasen.

SWR Aktuell: Welche berühmten Stuttgarter und Stuttgarterinnen kennst Du denn?

ChatGPT: Albert Einstein: Der berühmte Physiker und Nobelpreisträger wurde 1879 in Ulm geboren und wuchs in Stuttgart auf. Gottlieb Daimler: Der Erfinder des ersten benzinbetriebenen Automobils wurde in Schorndorf geboren und gründete seine Firma Daimler-Benz in Stuttgart. Wilhelm Maybach: Der Ingenieur und Konstrukteur arbeitete eng mit Gottlieb Daimler zusammen und entwickelte viele wichtige Motoren und Fahrzeuge. Konrad Adenauer: Der erste Bundeskanzler Deutschlands wurde in Köln geboren, verbrachte aber einen Großteil seines Lebens in Stuttgart und arbeitete hier als Oberbürgermeister. Manfred Rommel: Der ehemalige Oberbürgermeister von Stuttgart war eine wichtige Persönlichkeit in der Geschichte der Stadt und engagierte sich für viele kulturelle und soziale Projekte. Roland Emmerich: Der erfolgreiche Filmregisseur wurde in Stuttgart geboren und hat viele bekannte Filme wie "Independence Day", "The Day After Tomorrow" und "Godzilla" gedreht. Annette Schwarz: Die ehemalige Pornodarstellerin wurde in Deutschland geboren und wuchs in Stuttgart auf.

SWR Aktuell: Nur eine Frau, und die musste ich auch erst mal googeln... Und berühmte Stuttgarter von jetzt? Influencer oder so?

ChatGPT: Es tut mir leid, dass ich keine Influencer aus Stuttgart nennen kann. Als künstliche Intelligenz kann ich nicht Social-Media-Trends reagieren. Es gibt jedoch sicherlich viele talentierte und inspirierende Menschen aus Stuttgart.

SWR Aktuell: Alles klar. Vielleicht sehen wir uns im nächsten Leben auf TikTok! Ade!

ChatGPT: Vielleicht sehen wir uns in der Tat im nächsten Leben auf TikTok! Ich stehe jederzeit zur Verfügung, wenn Sie weitere Fragen haben. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute! Tschüss!