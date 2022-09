60 Jahre Charles de Gaulles "Rede an die Jugend" in Ludwigsburg

per Mail teilen

1962 hat Charles de Gaulle seine berühmte "Rede an die Jugend" im Schloss Ludwigsburg gehalten. Am Freitag feiern Politiker, Künstler und Schüler den historischen Tag.

Am Freitag um 11 Uhr beginnt im Ordenssaal des Residenzschloss Ludwigsburg der Festakt. Vor inzwischen 60 Jahren hat der damalige französische Staatspräsident Charles de Gaulle seine "Rede an die deutsche Jugend" gehalten. Zu den Feierlichkeiten sind unter anderem der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Sarah El Haïry, die Staatssekretärin für Jugend in Frankreich, geladen. Zwischen 11 Uhr und 12:30 Uhr streamt der SWR live die Veranstaltung aus dem Ludwigsburger Schloss.

Kretschmann und El Haïry tragen sich gemeinsam mit anderen Gästen in das Goldene Buch der Stadt Ludwigsburg ein. Der Politiker und die Politikerin werden jeweils Reden halten. Begleitet wird das Programm unter anderem von einem ukrainischen Jugendorchester und dem Rap-Auftritt einer Schulklasse.

1962 - Charles de Gaulles Rede an die deutsche Jugend.

Am Ende seines einwöchigen Staatsbesuchs in der Bundesrepublik hält der französische Staatspräsident de Gaulle im Schloss Ludwigsburg 1962 eine Rede an die deutsche Jugend. Darin sagte der Präsident unter anderem: "Ich beglückwünsche Sie, junge Deutsche zu sein!"

De Gaulle trug auch mit seiner Rede dazu bei, das deutsch-französische Verhältnis, das damals noch unter dem Nachklang von zwei Weltkriegen litt, zu verbessern. Unter anderem unterzeichente er 1963 gemeinsam mit Konrad Adenauer den Élysée-Vertrag, der die Rivalität und "Erbfeindschaft" zwischen Frankreich und Deutschland endgültig beenden soll.

Angela Merkel und François Hollande besuchen 2012 Ludwigsburg, um die deutsch-französische Freundschaft zu feiern. dpa Bildfunk Picture Alliance

Bereits 2012, zum damals 50-jährigen Jubiläum, besuchte die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zusammen mit dem ehemaligen französischen Präsidenten François Hollande Ludwigsburg.