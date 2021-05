Die Corona-Lockerungen in der Region Stuttgart sorgen für viel Freude, aber auch für offene Fragen bei den Nachweisen von Schnelltests - denn jeder Kreis kocht sein eigenes Süppchen.

Der erste Landkreis in der Region Stuttgart, bei dem die Bundesnotbremse wegfiel und Corona-Regeln gelockert wurden, war Anfang der Woche der Kreis Böblingen. Wie überall gilt auch hier: Wer zum Beispiel einkaufen oder ins Restaurant will, muss Stand jetzt einen tagesaktuellen negativen Schnelltest vorweisen oder muss vollständig geimpft oder genesen sein. Im Kreis Böblingen gibt es rund 80 Schnelltestzentren, die Bürgerinnen und Bürger besuchen können. Das Ergebnis gibt es nach Angaben einer Sprecherin des Landratsamts innerhalb von fünf bis zehn Minuten auf die Smartphone-App "DoctorBox" übermittelt oder wird auf einem Armband mit QR-Code hinterlegt.

Im Kreis Böblingen gibt an einigen Schnellteststellen die Möglichkeit, das Ergebnis per Armband und einem QR-Code zu bekommen, das zum Beispiel in Restaurants abgescannt werden kann. Pressestelle Stadt Herrenberg

Die Armbänder gebe es allerdings nur an wenigen Teststellen. Persönliche Daten sollen über den Code nicht gespeichert werden, sondern nur Zeitpunkt und Testergebnis. Weil Armbänder unbeschädigt sein müssten, werde auch vorgebeugt, dass Menschen diese untereinander austauschen würden. Welche Software-Lösungen private Schnelltestzentren im Kreis Böblingen nutzen, konnte die Sprecherin nicht mit Sicherheit sagen.

Ludwigsburg, Esslingen, Göppingen: keine einheitlichen Schnelltest-Belege

In den Kreisen Ludwigsburg und Esslingen gibt es nach Auskunft der Landratsämter keine einheitliche elektronische Lösung, um die Schnelltestergebnisse zu dokumentieren. Der Nachweis könne zum Beispiel per App erfolgen oder als Zettel ausgehändigt werden, hieß es - eben abhängig davon, wo der Test durchgeführt worden sei. Ähnliches ist auch aus dem Kreis Göppingen zu hören: Nachweise über negative Testergebnisse können dort nach Angaben einer Sprecherin des Landratsamts elektronisch oder auf Papier vorgelegt werden.

Manche Geschäfte in Sindelfingen (Kreis Böblingen) bieten ihren Kundinnen und Kunden selbst einen Schnelltest an. SWR Philipp Pfäfflin

Rems-Murr-Kreis setzt bei Schnelltests auf RMK-Cosima-App

Im Rems-Murr-Kreis wird bereits seit einigen Wochen konsequent auf die "RMK-Cosima-App" gesetzt. Sie ist eine eigene Software-Entwicklung des Landkreises. Auf der "RMK-Cosima-App" buchen Bürgerinnen und Bürger die Schnelltesttermine in den rund 160 Testzentren im Rems-Murr-Kreis und sie bekommen auf diese App auch das Ergebnis. Positive Fälle werden auf diesem Weg direkt an das Gesundheitsamt übermittelt. Auch Schnelltests, die von den Menschen selbst durchgeführt werden - etwa im Unternehmen oder in der Schule - sollen im Vier-Augen-Prinzip in die App eingetragen werden können und als offizieller Nachweis dienen.

Der Rems-Murr-Kreis setzt bei der Buchung von Schnelltests sowie der Übermittlung der Ergbenisse auf die selbst entwickelte "Cosima-App". SWR Katharina Kurtz

Schnelltest-Ergebnisse in Stuttgart per Luca-App, Zettel oder DoctorBox-App

In Stuttgart gibt es nach Aussage der Stadtverwaltung drei mögliche Wege, ein negatives Schnelltestergebnis vorzulegen: als Ausdruck in Papierform, über die Luca-App oder über die App "DoctorBox".