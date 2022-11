Der Bau der Brennstoffzellen-Fabrik von Cellcentric in Weilheim stand auf der Kippe. Viele Grundstückseigentümer wollten nicht verkaufen. Doch jetzt scheint der Durchbruch gelungen.

Die Stadt Weilheim an der Teck (Kreis Esslingen) kommt der Realisierung der geplanten Cellcentric-Brennstoffzellen-Fabrik einen Schritt näher. Mit zentralen Grundstückseigentümern konnten in den vergangenen Tagen in teils langwierigen Verhandlungen Einigung erzielt werden, teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit.

Cellcentric hatte Ultimatum gestellt

Im April hatte ein Bürgerentscheid grünes Licht für den Bau gegeben. Doch der Grundstückserwerb stockte. Cellcentric hatte ein Ultimatum für Ende Oktober angekündigt. Sollten bis dahin nicht alle Grundstücke verfügbar sein, würde Cellcentric sich auch nach alternativen Standorten umschauen.

Nun seien der Stadtverwaltung 94 Prozent der Flächen im Rosenloh zugesagt. Entsprechende Kaufverträge gelte es noch notariell zu beurkunden, teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch weiter mit. Im Hinblick auf die noch offenen Restflächen sei ein gangbarer Weg aufgezeigt worden. Somit kann das Projekt laut Stadtverwaltung in die nächste Phase gehen.

Weilheim: Baubeginn könnte noch 2023 sein

Bis April 2023 werden demnach die weiteren Unterlagen für die öffentliche Auslegung des Bebauungsplans aufbereitet. Anschließend soll die öffentliche Auslegung und die Beteiligung von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange stattfinden. Baubeginn könnte dann noch im Jahr 2023 sein

Das Gebiet Rosenloh hat eine Fläche von 30 Hektar. Davon sind rund 15 Hektar für die Firma Cellcentric vorgesehen. Das Gemeinschaftsunternehmen von Daimler Truck und Volvo will dort eine Brennstoffzellen-Fabrik errichten und alternative Antriebe für schwere Lastwagen entwickeln. Weitere 15 Hektar sind für örtliches Gewerbe und eine Entlastungsstraße eingeplant.

Kretschmann hat sich für Bau eingesetzt - Bürgerinitiative dagegen

Die Umnutzung der bislang landwirtschaftlich genutzten Flächen für ein Gewerbegebiet ist in Weilheim umstritten. Umweltschützerinnen und Umweltschützer hatten den Flächenverbrauch und die ihrer Ansicht nach zu großzügige Planung des Gebiets kritisiert. Eine Bürgerinitiative hatte sich gegründet, es gab Demonstrationen. Die Stadtverwaltung hingegen erhofft sich von der Ansiedlung weitere Entwicklungschancen. Auch prominente Landespolitiker wie Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) haben sich für das Gewerbegebiet und den Bau einer Brennstoffzellen-Fabrik eingesetzt.