Der stellvertetende Vorsitzende des CDU-Kreisverbands Esslingen Tim Hauser hofft auf eine schnelle Entscheidung über die CDU-Kanzlerkandidatur. Er selbst halte beide Kandidaten für geeignet, die Mehrheit an der Basis sei aber eher für Markus Söder, sagte Hauser dem SWR: "Es ist deutlich zu spüren, dass der Wunsch und die Sehnsucht nach einem Kanzlerkandidat Markus Söder an der Basis vorhanden ist. Allerdings sind viele an der Basis auch der Auffassung, dass ein Arschim Laschet eine denkbare Alternative darbietet. Allerdings ist es zweifelsohne so, dass die Mehrheit unserer Basis grundsätzlich sich für Markus Söder aussprechen könnte, wenn sie hier ein Mitspracherecht hätte." Hauser sieht sowohl bei Laschet wie auch bei Söder einen Machtwillen.