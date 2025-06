11:38 Uhr

Das 177. Cannstatter Volksfest zieht wieder viele Menschen aus unterschiedlichen Ländern nach Stuttgart. George und Will sind mit weiteren Freunden aus Großbritannien angereist. "Wir sind natürlich für das Volksfest hier. Wir haben gehört, dass es genauso gut ist wie das Oktoberfest", erklärt George. "Mir wurde gesagt, dass es sogar authentischer sein soll als in München", ergänzt Will.

Will (im Bild links) und George kommen aus der Nähe von Manchester. Fürs 177. Cannstatter Volksfest haben sie mit ihren Freunden Zimmer in einem Hotel gebucht. SWR

Die hohen Preise haben die Briten überrascht. "Es war doch teurer als ich erwartet hatte", sagt Will. "Wir haben für heute und für morgen Tische gebucht", erklärt George. "Pro Tisch haben wir 650 Euro für 10 Personen gezahlt. Aber so wie wir es verstanden haben bekommen wir Gutscheine mit dem Wert. Es kommt natürlich darauf an, wie viel Bier wir für 650 Euro bekommen."