Das Cannstatter Volksfest fällt in diesem Jahr aus. Das sagte der Stuttgarter Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) auf einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz am Mittwoch.

Der Oberbürgermeister sprach von einer "harten Entscheidung", aber die Sicherheit der Menschen gehe vor. Dabei erwähnte er nicht nur die erwarteten vier Millionen Besucher, er nannte auch die Gesundheit der Wirte und Schausteller.

Kuhn sagte außerdem, dass es Überlegungen gebe, das Volksfest nachzuholen. Es würden bereits Gespräche laufen - zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Stuttgarter Frühlingsfest.

"Das Volksfest passt nicht zu Maßnahmen zur Risikominimierung." Stefan Ehehalt, Leiter des Stuttgarter Gesundheitsamtes

Wirtschaftsbürgermeister Thomas Fuhrmann (CDU) kündigte an, die Stadt wolle Schaustellern und Wirten unter die Arme greifen. Nicht nur die Schausteller trifft das Aus für das diesjährige Volksfest hart. Auch Hotels, Gaststätten, Taxifahrer und Einzelhändler profitieren traditionell vom Volksfest.

"Es ist halt so, dass es im Moment in der Bedürfnishierarchie die Verpflichtung gibt, Gesundheit zu schützen." Sozialminister Manne Lucha (Grüne)

Über eine mögliche Verlängerung der Feste im kommenden Jahr könne man diskutieren, so Andreas Kroll. Der Geschäftsführer der Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart gab aber auch zu bedenken, dass die Schausteller in der Regel Anschlussveranstaltungen hätten.

Schaustellerverband spricht von Super-Gau

Die Entscheidung war - insbesondere nach dem Aus für das diesjährige Oktoberfest in München - erwartet worden. "Es ist natürlich für alle sehr, sehr bitter, aber wir denken, dass es wohl die richtige Entscheidung war", sagte Festwirt Werner Klauss in einer ersten Reaktion. Schausteller aus der Region Stuttgart hatten bereits im Vorfeld einen Ersatz gefordert. Man sei im Gespräch mit der Stadtverwaltung wie eine mögliche Ersatzveranstaltung aussehen könne, so Mark Roschmann vom Schaustellerverband Südwest. Verbandspräsident Werner Burgmeier sprach von einem "Super-Gau" für die Schausteller und Marktkaufleute. Die Saison sei nun bereits zu 80 Prozent gelaufen, ohne dass sie überhaupt begonnen habe. "Die Betriebe stehen vor dem Abgrund - und einige mit den Zehen schon etwas weiter", sagte Burgmeier.

Dichtes Gedränge auf dem Cannstatter Volksfest 2019. Das wird es dieses Jahr nicht geben. Der Wasen 2020 fällt aus. (Archivbild) dpa Bildfunk picture alliance/Christoph Schmidt/dpa

OB-Kandidaten hatten schnelle Entscheidung angemahnt

Bereits am Dienstag hatten mehrere Kommunalpolitiker aus der Region Stuttgart eine schnelle Entscheidung gefordert. So verwies die Grüne OB-Kandidatin Veronika Kienzle darauf, dass die Schausteller und Marktleute Planungssicherheit benötigen würden. SPD-Kandidat Martin Körner mahnte darüber hinaus schnelle Finanzhilfe vom Land für die Schausteller an. Und CDU-Kandidat Frank Nopper regte an, über eine mögliche Verlängerung des Volksfestes im nächsten Jahres nachzudenken. Er sprach von einer Verlängerung um eine auf dann drei Wochen Wasenzeit.