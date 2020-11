Bei der Detonation einer Campinggasflasche in seinem Keller in Schwaikheim (Rems-Murr-Kreis) ist ein 92-jähriger Mann unverletzt geblieben. Wie die Polizei mitteilte, war die Explosion am Montagvormittag erfolgt und hatte die meisten Türen in dem Einfamilienhaus aus den Angeln gerissen. Auch viele Fenster gingen zu Bruch. Der Schaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Ob unsachgemäße Lagerung der Gasflasche die Ursache für die Explosion war, wird noch ermittelt, hieß es weiter.