Der Kreis Böblingen hat die Corona-Regeln am Montag gelockert, der Rhein-Neckar-Kreis am Mittwoch. Beide lagen gleichzeitig unter der Sieben-Tage-Inzidenz von 100. Ein Rechenfehler?

Die Vorschriften nach dem Bundesinfektionsschutzgesetz sind kompliziert - so kompliziert, dass in Baden-Württemberg nun zwei Landkreise trotz gleicher Bedingungen unterschiedlich gelockert haben. Im Kreis Böblingen und im Rhein-Neckar-Kreis lag die Sieben-Tage-Inzidenz am 11. Mai erstmals wieder unter 100. Im Kreis Böblingen sind die Maßnahmen nach der Bundesnotbremse, beispielsweise Ausgangssperre und geschlossene Gastronomie, bereits seit Montag (17.5.) außer Kraft. Im Rhein-Neckar-Kreis gelten die Lockerungen erst seit Mittwoch (19.5.).

Das sind die Regeln nach der Bundesnotbremse

Lockerungen gibt es nur, wo die Infektionszahlen stabil auf niedrigem Niveau sind. Im Infektionsschutzgesetz (§ 28 b Absatz 2) ist festgelegt, dass zuvor die Sieben-Tage-Inzidenz 5 Werktage in Folge unter 100 liegen muss. Sonn- und Feiertage bleiben bei der Zählung außen vor. Am übernächsten Tag nach dem 5. Tag treten dann die Lockerungen in Kraft. Steigen die Infektionszahlen, müssen die Maßnahmen verschärft werden, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz 3 Tage in Folge über 100 liegt. Hier zählen auch Sonntage dazu. Die strengeren Regeln treten am nächsten Tag in Kraft. Dabei gelten die Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI), nicht die des Landesgesundheitsamts, diese weichen teilweise voneinander ab.

Böblingen rechtfertigt die frühere Öffnung

Der Landkreis Böblingen hält sein Vorgehen für richtig. Schließlich gebe das RKI in der Nacht jeweils die Sieben-Tage-Inzidenz des Vortages bekannt, am 11.5. also die Zahl vom 10.5. In einer Stellungnahme erklärt der Landkreis gegenüber dem SWR: "Die Rechtsfolge ->'Außerkrafttreten der Bundesnotbremse/Öffnungsstufe 1 am übernächsten Tag' knüpft nach § 28b Abs. 2 IfSG zeitlich ausdrücklich nicht an die Bekanntmachung durch die Behörde, sondern an den Zeitpunkt 'Unterschreitung des Wertes von 100 an 5 aufeinander folgenden Tagen' und das ist in unserem Fall Samstag 24:00 Uhr. Somit treten die Rechtsfolgen am übernächsten Tag = Montag in Kraft."

Am ersten Tag der Corona-Lockerungen (17.5.) war in Sindelfingen (Kreis Böblingen) noch wenig los SWR Philipp Päfflin

Rhein-Neckar-Kreis hält seine Öffnung am Mittwoch für korrekt

Der Rhein-Neckar-Kreis ist dagegen überzeugt, mit der späteren Öffnung am Mittwoch korrekt gehandelt zu haben. Es habe einen ausführlichen Email-Verkehr mit dem Sozialministerium über die Regeln gegeben und daran habe sich der Kreis gehalten, sagte eine Sprecherin dem SWR.

Sozialministerium Baden-Württembergs verweist auf den Bund

Da es sich beim Infektionsschutzgesetz um ein Gesetz des Bundes handle, müssten detaillierte Rückfragen an das Bundesgesundheitsministerium gerichtet werden, erklärte der Sprecher des Landessozialministeriums. Aber auch auf Länderebene habe man die Kreise eingehend über die jeweiligen Vorschriften informiert. Mit Blick auf den konkreten Fall heißt es in einer Stellungnahme: "Ein "Zurückrechnen" ist nicht erlaubt, es muss immer die Veröffentlichung erst erfolgt sein."

Niedrige Inzidenz im Kreis Böblingen hat Bestand

Die Stellungnahme des Landessozialministeriums legt den Schluss nahe, dass der Kreis Böblingen mit seiner Öffnung am Montag falsch lag. Konsequenzen hätte dies zunächst nicht. Die Sprecherin des Landkreises verwies darauf, dass die Sieben-Tage-Inzidenz konstant unter 100 liege und selbst bei unkorrektem Vorgehen spätestens ab Mittwoch die Öffnung erlaubt sei. Offen bleibt, ob sich Gastronomen, Hoteliers oder Ladenbesitzerinnen und -besitzer im Rhein-Neckar-Kreis benachteiligt sehen und sich wegen Ungleichbehandlung beschweren.