Am Freitagmorgen kam es in der Kirchheimer Innenstadt zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Bus und einem Auto. Es gibt mehrere Verletzte.

Bei einem Unfall mit einem Linienbus in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) sind nach Polizeiangaben am Freitagmorgen mehrere Menschen verletzt worden. Mindestens der Busfahrer sei in ärztlicher Behandlung. Einige Fahrgäste hätten den Unfallort nach dem Vorfall am Morgen verlassen. Deshalb sei unklar, wie viele Menschen sich tatsächlich verletzt hätten, so ein Polizeisprecher.

Ein Bild der Verwüstung: Ein Bus soll mit einem Auto und einer Hauswand kollidiert sein. Wie es zu dem Unfall kam, ist bisher unklar. Sueddeutschen Mediengesellschaft / aczor

Bus prallte gegen Auto und Hauswand

Der Bus sei gegen 8:30 Uhr ein geparktes Auto geprallt und habe den Wagen gegen eine Hauswand gedrückt. An der Unfallstelle gebe es ein größeres Trümmerfeld. Bisherigen Erkenntnissen zufolge sei ein hoher Schaden entstanden. Die Unfallursache ist noch unklar.