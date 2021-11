30 Bundeswehr-Soldaten helfen in neuer Impfstation in Stuttgart

In der neuen großen Impfstation des Klinikums Stuttgart auf der Königstraße helfen Soldatinnen und Soldaten bei der Organisation. Bis zu 5.000 Menschen sollen hier täglich immunisiert werden.

Die Soldatinnen und Soldaten nehmen die Daten der Patienten auf, begleiten sie durch die Station und "helfen älteren Personen beim Hochwickeln des Ärmels", sagte der Sprecher des Landeskommandos Baden- Württemberg Markus Kirchenbauer. Die Impfungen selbst allerdings übernehmen die Soldaten nicht, das machen die Teams des Klinikums Stuttgart. Die 30 Soldatinnen und Soldaten kommen vom Artilleriebataillon 295 und von der Panzerpionierkompanie 550 von Stetten am kalten Markt (Kreis Sigmaringen).

"In so einer Pandemie muss alles dafür getan werden, damit Deutschland wieder Herr der Lage wird."

Im vergangenen Jahr waren in Baden-Württemberg zu Spitzenzeiten 2.500 Soldaten auf Gesundheitsämtern, in Kliniken, Alten- und Pflegeheimen im Kampf gegen die Pandemie im Einsatz.

An der neuen Impfstation in der ehemaliger SportArena auf der Königstraße sind die Wartezeiten trotz langer Schlangen am Montag gering. SWR SWR-Reporterin Nicole Freyler

Die Station wird vom Land, der Landeshauptstadt und dem Klinikum Stuttgart betrieben. Diese großräumige Möglichkeit zum Impfen ist auf den ehemaligen Ladenflächen der Sportarena in der Königstraße eingerichtet worden. Am Montag sollen bis zu 2.000 Menschen geimpft werden. In den nächsten Tagen, so das Klinikum, wird die Kapazität aber noch deutlich erhöht werden. Der Vorstand des Klinikums Stuttgart, Prof. Dr. Jan Steffen Jürgensen, beobachtet, dass die Nachfrage nach Impfungen deutlich anziehe.

"Mit diesem Angebot erhöhen wir die Schlagzahl sehr deutlich. Nach einer Anlaufphase sollen mehrere tausend Impfungen täglich möglich sein."

Mit Drittimpfungen und der Erweiterung der Impfberechtigung auch für Jüngere verlaufe alles sehr dynamisch, so Jürgensen. "Das wollen wir verlässlich bedienen und die gesunde Entscheidung für die Impfung zu einer bequemen machen."