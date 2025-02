Russlands Krieg gegen die Ukraine: Soll Deutschland mehr Waffen liefern - oder keine?

Wir haben die Nutzerinnen und Nutzer von SWR Aktuell BW gefragt, was sie vor der Bundestagswahl bewegt. Hunderte Nachrichten haben uns erreicht - auch zum Thema Krieg.

Harald Thomas aus Freiburg zum Beispiel schrieb uns zur Situation in der Ukraine: "Ich fürchte mich echt, dass diese Gewalt am Ende die Welt ins Verderben stürzen könnte. Deshalb wären deutlich stärkere politische Maßnahmen erforderlich, natürlich nicht nur von Deutschland, sondern weltweit." Thomas verwies darauf, dass die wirtschaftlichen Abhängigkeiten von Deutschland und vielen anderen Ländern so groß seien, "dass fast kein Land den Warenhandel mit Russland sofort beenden kann (Öl an viele Länder, Uran an Frankreich, usw.) um Russland den Geldhahn zuzudrehen". Es müsse mehr diplomatischer Druck oder eine "Option zum Verhandeln" geschaffen werden, so Thomas. "Waffen konnten auch noch selten einen Krieg beenden."

Gegen Waffenlieferungen und für Frieden

Rainer Maiwald aus Rümmingen (Kreis Lörrach) möchte, dass die Politikerinnen und Politiker "Frieden in der Ukraine suchen und finden". Er ist gegen "weitere Waffenlieferungen an die Ukraine". Brigitte Kreisinger aus Ebersbach an der Fils (Kreis Esslingen) dagegen ist dafür, die "Ukraine maximal zu unterstützen", auch "mit entsprechenden Waffenlieferungen und Gerätschaften".

Ein 15-Jähriger aus Stuttgart schrieb uns, dass er "große Angst vor Krieg" habe. Ihm seien "Verhandlungen wichtiger als Sanktionen". Er wolle nicht in einem Krieg aufwachsen müssen. "Wie kommt man denn auch jedes mal auf die Idee, sich in diesen Krieg einmischen zu müssen. Natürlich kann man als Land bei Verhandlungen helfen, aber militärisch auszuhelfen, in einem Krieg, der uns nichts angeht, muss nicht sein."

Koexistenz nach Ende des militärischen Konflikts

Michael Ross aus Tübingen schrieb uns: "Krieg als politisches Mittel ist wieder sehr salonfähig, militärische Stärke wird als 'Retter der Demokratie' nach vorne geschoben. Kaum jemand hat ein Konzept für 'danach'." Ross würde gerne "von jeder der Parteien erfahren", wie sie sich "eine Koexistenz mit dem 'Feind' nach Ende des militärischen Konflikts vorstellen".

Autorin: Samantha Ngako