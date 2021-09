Zur Bundestagswahl 2021 viele Briefwähler in Stuttgart

In Corona-Zeiten wählen viele lieber per Brief als im Wahllokal. Und was sich bereits bei der OB-Wahl in Stuttgart und der BW-Landtagswahl abgezeichnet hat, wird auch jetzt deutlich.

Im Statistischen Amt in Stuttgart ging es die vergangenen Tage und Wochen zu wie in einem Bienenstock. Eigens für die Bundestagswahl am 26. September sind 50 Aushilfskräfte eingestellt worden, um zusammen mit dem Stammpersonal der Behörde die Vorbereitungen für die Wahl zu bewältigen. Nach Angaben der Stadt Stuttgart sind rund 370.000 Menschen wahlberechtigt - schätzungsweise 160.000 Wahlbriefe werden bis zum Wahltag eingehen. Die Stadt spricht von einem "nie da gewesenen Briefwahlaufkommen". Am Sonntag sind noch einmal etwa 3.300 Freiwillige in Stuttgart am Start, die als Wahlhelfer die Bundestagswahl mit durchführen.

Corona und wählen: Keine 3G-Regel im Wahllokal

Die Wahlhelfer sind es auch, die ein wachsames Auge auf die Einhaltung der Corona-Regeln werfen, zum Beispiel die Maskenpflicht und das Abstandsgebot. Darauf hat die Stadt Herrenberg (Kreis Böblingen) mit Verweis auf das Hausrecht hingewiesen. Die 3G-Regel - also geimpft, genesen oder getestet - gilt in den Wahllokalen jedoch nicht. Das demokratische Grundrecht auf Wählen darf nicht durch solche Voraussetzungen eingeschränkt werden.

Anonyme Befragungen für erste Prognose Bundestagswahl

In ausgewählten Wahllokalen der Region Stuttgart werden außerdem wieder Befragungen von ausgewählten Instituten durchgeführt, um bereits um Punkt 18 Uhr zur Schließung der Wahllokale erste Ergebnisprognosen vorlegen zu können. Dabei werden der Datenschutz und das Wahlgeheimnis der Befragten streng gewahrt.

Besondere Stimmzettel in drei Wahllokalen in Ludwigsburg

Neben dieser Befragung gibt es auch noch die Erhebungen des Statistischen Amts in ausgewählten Wahllokalen, darauf hat die Stadt Ludwigsburg hingewiesen. Dafür gibt es in den drei Ludwigsburger Wahllokalen Justinus-Kerner-Schule, Außenstelle Landratsamt Asyl und der Osterholzschule 2 besondere Stimmzettel. Diese sehen anders aus als die in den anderen Wahllokalen. Auf den Wahlunterlagen ist das Geschlecht und die Geburtsjahresgruppe der Wählerin oder des Wählers zu erkennen. Die repräsentative Wahlstatistik ist verbindlich im Wahlstatistikgesetz vorgeschrieben.