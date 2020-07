Der Bundestag hat am Freitag über die Ausschreitungen in Stuttgart diskutiert. Die AfD sprach von einem Mob aus Migranten und Linksextremisten. Grünen-Politiker Özdemir warf der Partei Hetze vor.

In der letzten Bundestagsdebatte vor der Sommerpause haben Politiker am Freitagabend kontrovers über Konsequenzen aus den gewalttätigen Ausschreitungen in der Stuttgarter Innenstadt diskutiert. Die AfD-Fraktion hatte die aktuelle Stunde beantragt. AfD-Fraktionschefin Alice Weidel sprach von Politikversagen in Deutschland. Unbegrenzte Einwanderung habe dazu geführt, dass es in Stuttgart und in vielen anderen deutschen Städten inzwischen ein kritisches Potential an jungen Männern gebe. In Stuttgart habe es bürgerkiegsähnliche Szenen gegeben, so Weidel.

Weidel zu Tätern: "Aggressive Männer mit Migrationshintergrund" Die Krawallnacht von Stuttgart hat Spuren hinterlassen. Die Frage nach dem Warum hat nun auch den Bundestag in Berlin erreicht. Die AfD hatte dazu eine aktuelle Stunde beantragt.

Özdemir wirft AfD Hetze vor

Der Stuttgarter Grünen-Politiker Cem Özdemir warf Weidel und der AfD rechte Stimmungsmache vor. Sie gebe Migranten die alleinige Schuld an den Ausschreitungen in Stuttgart, ohne die Hintergründe zu kennen. Die AfD sei nicht an Lösungen interessiert, sondern verbreite Angst und Hass, so Özdemir. Der Stuttgarter Bundestagsabgeordnete sagte weiter, die Täter müssten gerecht bestraft werden. Es bereite aber Sorgen, wenn junge Menschen wie in Stuttgart dem Staat misstrauten. Hier sei nun die Gesellschaft als Ganzes gefordert.

Stuttgart kein Einzelfall?

Der CDU-Bundestagsabgeordnete aus dem Wahlkreis Ravensburg, Axel Müller, wies daraufhin, dass die Ausschreitungen in Stuttgart auf ein bundesweites Phänomen hindeuteten. So habe es auch in Ravensburg zuletzt Fälle gegeben, bei denen die staatliche Autorität von Polizisten nicht anerkannt wurde.

"Es gibt bei vielen Polizisten inzwischen ein Gefühl der Hilflosigkeit. Der Staat muss alles dafür tun, die Rechtsordnung zu verteidigen." Axel Müller, CDU-Bundestagsabgeordneter aus Ravensburg

Vogt: "Unterschiedliche Menschen aus allen Schichten"

Die ehemalige SPD-Landesvorsitzende in Baden-Württemberg, Ute Vogt, warnte vor eindimensionalen Antworten. Für die Gewaltexesse gebe es viele Ursachen. Es seien ganz unterschiedliche Menschen aus allen Schichten und mit allen Herkünften dabei gewesen. Ähnlich äußerte sich auch Linken-Politikerin Gökay Akbulut aus Mannheim. Mehr als die Hälfte der Tatverdächtigen in Stuttgart seien Deutsche. Die AfD mache Migranten wieder einmal zum Sündenbock.

"Alle Parteien haben sich hinter die Polizei gestellt" Zum ersten Mal nach den Ausschreitungen in Stuttgart hat sich nun auch der Bundestag mit dem Thema beschäftigt - und das auf Antrag der AfD. SWR-Hauptstadtkorrespondentin Dagmar Seitzer hat die Debatte verfolgt.

FDP-Politiker kritisiert Strobl

Der FDP-Politiker Benjamin Strasser (Wahlkreis Ravensburg) kritisierte Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU). Dieser habe ohne Belege über eine Beteiligung von Linksextremisten an den Ausschreitungen sinniert. Damit beteilige sich Strobl wie die AfD an einer Mythenbildung. Strasser warf Strobl außerdem vor, die Zustände auf dem Schlossplatz in Stuttgart schon lange gekannt, aber als Innenminister nichts unternommen zu haben.

Kretschmann: Junge Männer stellen Staat in Frage

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sagte im SWR-Interview der Woche, es gebe erste Anzeichen dafür, dass viele junge Männer den demokratischen Staat als solchen in Frage stellten. Generell nehme Gewalt und die Respektlosigkeit gegenüber der Polizei zu, so Kretschmann. Es sei aber wichtig, die Hintergründe der Ausschreitungen genau zu klären.

Sicherheitspartnerschaft von Land und Stadt

Das Land Baden-Württemberg und die Stadt Stuttgart hatten am Donnerstag eine Sicherheitspartnerschaft vereinbart. Sie umfasst zehn Maßnahmen, unter anderem mehr Polizeipräsenz an den Wochenenden in der Innenstadt und mehr Schwerpunktkontrollen. Innenminister Thomas Strobl (CDU) sagte, man setze den Rechtsstaat durch. Laut Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) ist auch eine Ausweitung der Video-Überwachung in Stuttgart kein Tabu mehr. Dass man diese an bestimmten Orten brauche, sei klar.