Die Bundespolizei hat am Donnerstagmorgen in der Nähe von Ehningen (Kreis Böblingen) einen entflohenen Strafgefangenen gefasst. Mitarbeitende der Deutschen Bahn meldeten der Bundespolizei, dass eine scheinbar bewusstlose Person im Gleisbett auf der Strecke zwischen Herrenberg und Böblingen liegen würde. Der 47-Jährige war zunächst nicht ansprechbar - Rettungssanitäter untersuchten den alkoholisierten Mann. Eine weitere medizinische Versorgung war aber nicht nötig. Bei der Überprüfung der Personalien des Mannes stellte sich heraus, dass es sich um einen entwichenen Strafgefangenen aus dem offenen Vollzug handelte, der vor einigen Tagen nicht von seinem Freigang zurückgekehrt war, so die Bundespolizei. Der Mann sei bereits wieder in eine entsprechende Einrichtung gebracht worden.