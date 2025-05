per Mail teilen

Am Montag stellten Stuttgart, Esslingen, Ludwigsburg und der Verband Region Stuttgart ihre Pläne für die Bundesgartenschau-Bewerbung 2043. Der Neckar soll dafür aufgewertet werden.

Die Ideen für eine Bundesgartenschau 2043 in Stuttgart werden konkreter: Am Montag stellten die Partner für eine BUGA-Bewerbung - neben Stuttgart, Ludwigsburg und Esslingen ist das auch der Verband Region Stuttgart - ihre Pläne vor. Demnach soll der Neckar als "Blaues Band" im Zentrum der Bewerbung stehen - als "Fluss, Erholungs- und Erlebnislandschaft". Der Fluss, der gerade zwischen Esslingen und Stuttgart industriell geprägt ist, soll mehr zu einem grünen, offenen Raum in den Städten und Orten werden.

2043 nächster freie BUGA-Termin

An mehreren Stellen soll demnach der Neckar angebunden werden, beispielsweise mit Freizeitangeboten und Sportplätzen. "Wir haben heute mal den Stein ins Wasser geworfen für so ein Projekt", sagte Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) bei der Vorstellung der Pläne am Montag im Höhenpark Killesberg. Für ihn kann es gar nicht schnell genug gehen. 2043 ist der nächste freie Termin für eine Bundesgartenschau - er hätte sie gerne schon früher nach Stuttgart geholt. Allerdings versucht die Stadt seit Jahren den Neckar weiter für die Bevölkerung zu erschließen.

Der Neckar soll ein verbindendes Band in die Region hinein sein.

Chancen für BUGA: Städte zeigen sich zuversichtlich

Die Oberbürgermeister der Städte Esslingen, Ludwigsburg und Stuttgart sowie der Regionaldirektor des Verband Region Stuttgart nahmen das Treffen auf dem Killesberg als Startschuss für die Bewerbung: Sie unterzeichneten eine Absichtserklärung, in der sie die Bundesgartenschau über ihren Vorstoß informieren. Esslingens Oberbürgermeister Matthias Klopfer (SPD) sieht in der Bundesgartenschau einen "starken Impuls für den Ausbau nachhaltiger Infrastruktur". Oberbürgermeister Matthias Knecht (parteilos) aus Ludwigsburg empfindet die Bewerbung als klares Signal, dass sich auch in der finanziellen Krise Region und Städte um eine zukunftsfähige Stadtentwicklung Gedanken machen.

Absichtserklärung für BUGA: Mit dabei Regionaldirektor des VRS, Alexander Lahl, Frank Nopper (OB Stuttgart), Achim Schloemer (Geschäftsführer Bundesgartenschau), Matthias Klopfer (OB Esslingen) und Matthias Knecht (OB Ludwigsburg) (von links). SWR

SPD und Volt fordern, die Aufwertung des Neckars zu priorisieren

Auch die Fraktionsgemeinschaft SPD und Volt in Stuttgart sehen eine große Chance in der Bewerbung für die Bundesgartenschau. Sie fordern von den Partnern die Aufwertung des Neckars zu priorisieren und auch bereits geplante Projekte zur "Stadt am Fluss" zügig umzusetzen. Dabei sei auch die Verbesserung der Wasserqualität sehr wichtig, um langfristig positive Auswirkungen für die Region zu erreichen. Eine Bundesgartenschau sei nur dann sinnvoll, wenn sie konkrete und nachhaltige Verbesserungen für die Menschen vor Ort bringt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Machbarkeitsstudie vor BUGA-Bewerbung

Mit einer Machbarkeitsstudie soll nun zunächst geprüft werden, ob eine Bundesgartenschau für die Region umsetzbar ist. In den nächsten sechs Wochen beraten sich die Gremien der Städte und entscheiden, wie die nächsten Schritte in Richtung Bundesgartenschau aussehen. Über konkrete Pläne könne man noch nichts sagen, so Nopper gegenüber dem SWR.