Die Bundesanwaltschaft ließ am Mittwoch auch in Baden-Württemberg Objekte von eritreischen Regierungsgegnern durchsuchen. Grund sind Gewaltaktionen wie 2023 in Stuttgart.

Über 200 Beamte des Bundeskriminalamtes und Polizeikräfte der Länder haben am frühen Mittwochmorgen bundesweit 19 Objekte durchsucht, davon eins in Stuttgart und eins im Landkreis Heilbronn. Das sagte die Bundesanwaltschaft dem SWR. Es gehe dabei um den Verdacht der Gründung und Mitgliedschaft in einer inländischen terroristischen Vereinigung. 17 namentlich bekannte Beschuldigte sollen in Deutschland leitende Funktionen für die "Brigade N'Hamedu" übernommen haben. Deren erklärtes Ziel sei es, die Regierung in Eritrea zu stürzen.

Des weiteren wurden acht Objekte in Hessen, vier in Nordrhein-Westfalen, drei in Bayern und jeweils eins in Mecklenburg-Vorpommern und Rheinland-Pfalz durchsucht.

Brutale Krawalle bei "Eritrea-Festival" in Stuttgart

Der deutsche Ableger der "Brigade N’Hamedu" sei seit dem Jahr 2022 aktiv, so die Bundesanwaltschaft. Er verfolge sein Anliegen auch durch Gewaltaktionen gegen Veranstaltungen, die von der autoritär agierenden eritreischen Regierung unterstützt werden. Sie sollen etwa im August 2022 ein sogenanntes Eritrea-Festival, also ein Seminar von Unterstützern des eritreischen Regimes, im hessischen Gießen attackiert haben.

Im September 2023 war es dann am Römerkastell in Stuttgart zu heftigen Ausschreitungen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen, die ein dortiges "Eritrea-Festival" abschirmte. Beteiligte an den Krawallen waren mit Stangen auf die Beamten und Beamtinnen losgegangen und hatten Steine sowie Teile einer Baustellen-Absperrung als Wurfgeschosse verwendet. Beteiligte Polizistinnen und Polizisten hatten sich im Nachgang entsetzt ob der hohen Gewaltbereitschaft der Protestierenden geäußert.

Beteiligte an Ausschreitungen zu Haftstrafen verurteilt

Bei den Auseinandersetzungen, die bundesweit für Aufsehen und politische Debatten gesorgt hatten, waren fast 40 Polizisten und Polizistinnen verletzt worden. Erste Gerichtsprozesse dokumentierten ein sehr aggressives Vorgehen gegen die Polizeibeamten und -beamtinnen. Mehrere Beteiligte an den Ausschreitungen wurden mittlerweile ermittelt und verurteilt, unter anderem zu mehrjährigen Haftstrafen.

Die Bundesanwaltschaft hat den Verdacht, dass die Ausschreitungen von der Brigade "N’Hamedu" ausgingen. Mit den Durchsuchungen wollten die Ermittler ihren Verdacht überprüfen. Festnahmen habe es keine gegeben. Die 17 Beschuldigten stehen prinzipiell in Verdacht der Gründung, beziehungsweise der Mitgliedschaft in einer inländischen terroristischen Vereinigung.