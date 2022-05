Büromieten stark gestiegen

per Mail teilen

Das Stuttgarter Umland ist laut einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft besonders stark von gestiegenen Mietpreisen für Büroräume betroffen. Dies könne darauf hindeuten, dass Unternehmen vermehrt preisgünstigere Angebote abseits der Stadtzentren in den Blick nähmen. Stuttgart selbst liegt mit einem Plus von weniger als einem Prozent weit unter der durchschnittlichen Büromietensteigerung von fünf Prozent. Das Institut der deutschen Wirtschaft hat die Preisentwicklung in 71 deutschen Großstädten und ihren Umlandgemeinden untersucht.