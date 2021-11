Der Bürokratieabbau soll von der grün-schwarzen Landesregierung weiter vorangetrieben werden, so der Leiter der Staatskanzlei, Florian Stegmann. Dies gab er anlässlich der Vorstellung eines entsprechenden Berichts in Stuttgart an. "Unsere neuen Strukturen und das Beratungsgremium Normenkontrollrat haben das Thema Bürokratieabbau lebendiger gemacht", sagte er. Dies zeigten schon die über 70 konkreten Maßnahmen, die in den letzten beiden Jahren angestoßen wurden.