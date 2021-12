Bürgerzufriedenheit mit Stuttgart nimmt leicht ab

Die Zufriedenheit der Stuttgarter Bürgerinnen und Bürger mit der Lebensqualität in der Landeshauptstadt hat leicht abgenommen, bleibt aber auf hohem Niveau. Das geht aus den am Montag veröffentlichten Ergebnissen der Bürgerumfrage hervor. Die Lebensqualität in Stuttgart bezeichneten 15 Prozent der Befragten als sehr gut, 62 Prozent als gut. Der Wert liegt nur geringfügig unter dem im Jahr 2019 - also noch vor Corona-ermittelten. Am zufriedensten zeigten sich die Befragten mit den Einkaufs- sowie den Verdienstmöglichkeiten, am unzufriedensten mit dem Wohnungsangebot und den Parkmöglichkeiten. Auf Platz drei der größten Probleme wurde "zu viel Straßenverkehr" genannt. Befragt wurden im Sommer 2021 rund 4.000 Menschen mit Hauptwohnung in Stuttgart. Die Bürgerumfrage findet alle zwei Jahre statt.