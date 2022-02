Bürgermeisterinnen und Bürgermeister klagen über Angriffe und Drohungen

27 junge Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aus ganz Deutschland haben in einem Brief öffentlich auf gegen sie gerichtete Attacken durch radikale Gegner der Corona-Schutzmaßnahmen hingewiesen. Darunter auch der Oberbürgermeister von Ostfildern. "Seit Dezember häufen sich Vorfälle, welche nicht hinnehmbar sind", heißt es in dem Schreiben, über das zuerst das Portal "Business Insider" berichtete. Angeprangert werden auch Fackelzüge vor privaten Wohnhäusern von Kommunalpolitikerinnen und -politikern oder Morddrohungen im Internet gegen Bürgermeister wie Christof Bolay, Oberbürgermeister von Ostfildern (Kreis Esslingen). Insgesamt geraten die Kommunen immer stärker in den Fokus, beklagen die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Auch Beleidigungen und Sachbeschädigungen seien nicht hinnehmbar.