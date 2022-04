Bürgerentscheid über geplantes Gewerbegebiet Rosenloh in Weilheim/Teck

Am Sonntag entscheiden die Weilheimer Bürger und Bürgerinnen über ein neues Gewerbegebiet samt Brenstoffzellenfabrik. Auch Ministerpräsident Kretschmann hatte dafür geworben.

Frühestens um 19:15 Uhr sollte das Ergebnis des Bürgerentscheids am Sonntagabend vorliegen, sagte eine Sprecherin der Stadt dem SWR. Die Stimmberechtigen sind in der rund 10.000 Einwohner zählenden Stadt am Sonntag dazu aufgerufen über das geplante 30 Hektar große Gewerbegebiet zu entscheiden.

Brennstoffzellen ähnlicher Art sollen in Weilheim hergestellt werden (Archivbild). SWR Maja Nötzel

Daimler Truck und Volvo wollen Brennstoffzellenfabrik errichten

Im Februar hatte sich der Gemeinderat von Weilheim (Kreis Esslingen) einstimmig für einen Bürgerentscheid zum Gewerbegebiet Rosenloh ausgesprochen. Zuvor hatte der Gemeinderat mit großer Mehrheit für die Fortführung des Projekts gestimmt. In dem Gebiet wollen die Autobauer Daimler Truck und Volvo im Gemeinschaftsprojekt "cellcentric" eine Brennstoffzellenfabrik bis 2026 mit voraussichtlich 800 Arbeitsplätzen errichten. Auch für örtliches Gewerbe soll es Flächen zur Ansiedlung geben.

Projektgegner kritisieren Flächenverbrauch

Gegen das Ansinnen hatten sich am Donnerstag rund 40 radfahrende Gegner versammelt und rund 50 Traktoren waren am späten Nachmittag bei der Demo vorgefahren. Die Gegner kritisieren den Flächenverbrauch von fruchtbarem Ackerland. Tage zuvor hatte sich der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann vor Ort in Weilheim ein Bild gemacht und für die Brennstoffzellenfabrik als Teil einer Zukunftsoffensive geworben. Bürgermeister Züfle verwies auf den Bau einer Entlastungsstraße, die mit einem neuen Gewerbegebiet am Stadtrand komme und Weilheim Vorteile bringe.