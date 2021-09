Bürgerentscheid: Geislingen und Böhmenkirch wollen Landkreiswechsel prüfen

Die Abstimmung war mit Spannung erwartet worden: Sollen die Stadt Geislingen und die Gemeinde Böhmenkirch einen Wechsel in den Alb-Donau-Kreis prüfen? Das Ergebnis fiel deutlich aus.

Langer Arbeitstag für die Wahlhelfenden: Nach der Bundestagswahl wurden die Stimmzettel für den Bürgerentscheid ausgezählt. Pressestelle Stadt Geislingen/Christiane Wehnert

Mit großer Mehrheit stimmten die Bürgerinnen und Bürger aus Geislingen an der Steige (Kreis Göppingen) für die Prüfung eines Landkreiswechsels. Nach Auszählung fast aller Ergebnisse stimmten rund 80 Prozent für ein solches Vorhaben. Rund 20 Prozent stimmten dagegen. Der Bürgerentscheid hat die Wirkung eines Gemeinderatsbeschlusses. Der Landkreistag hatte sich erst kürzlich gegen einen Geislinger Landkreiswechsel ausgesprochen.

"Sind Sie dafür, dass die Stadt Geislingen an der Steige prüft, unter welchen Rahmenbedingungen ein Austritt aus dem Landkreis Göppingen sowie ein gleichzeitiger Übertritt in den Alb-Donau-Kreis realisiert werden kann?"

Auch Böhmenkirch soll Wechsel in Alb-Donau-Kreis prüfen

Auch in Böhmenkirch (Kreis Göppingen) fiel das Votum deutlich aus: 71,53 Prozent der abgegebenen Stimmen sprachen sich dafür aus, dass die Gemeindeverwaltung die Wechselbedingungen in den Alb-Donau-Kreis prüfen soll. 28,47 Prozent stimmten dagegen. Die Wahlbeteiligung in Böhmenkirch lag bei 74,21 Prozent.

Streit um Helfenstein Klinik in Geislingen als Auslöser

In beiden Orten war der Bürgerentscheid aus dem Gefühl heraus gewachsen, sich vom Kreistag nicht richtig ernst genommen und abgehängt zu fühlen. Der endgültige Auslöser war vor einigen Monaten die Entscheidung des Kreistags, die Versorgung in der Helfenstein Klinik in Geislingen auszudünnen und den stationären Bereich dort künftig zu schließen. Für einen stationären Krankenhausaufenthalt müssten die Menschen aus dem oberen Filstal dann in die viele Kilometer entfernte Klinik am Eichert in Göppingen fahren.