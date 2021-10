Passantenbefragung: Gibt es bald eine Seilbahn nach Stuttgart-Vaihingen?

Am Freitag und Samstag können Passanten an Dialogstationen in Stuttgart-Vaihingen Fragen und Anregungen zu einer möglichen Seilbahn einbringen. Nach wie vor gibt es viele Bedenken.

Bei einer Passantenbefragung in Stuttgart-Vaihingen werden auch mögliche Haltestellen einer Seilbahn nach Möhringen diskutiert. SWR Olga Henich

Braucht es in Stuttgart eine Seilbahn? Stuttgart-Vaihingen verändert sich. Zum einen soll im Eiermann-Areal am Rande des Stadtbezirks bis 2027 ein nachhaltiges Quartier für rund 3.500 Menschen und 2.500 Beschäftigte entstehen. Zum anderen könnten mit dem modernisierten Gewerbegebiet "Synergie Park" gegenüber dem Vaihinger Bahnhof künftig bis zu 40.000 Arbeitsplätze geschaffen werden. Eine große Herausforderung. Wie kann die Stadt da ein Verkehrschaos im Bezirk vermeiden?

Eine Seilbahn könnte Staus verhindern

Dafür müsste das Eiermann-Areal besser an den regionalen öffentlichen

Personennahverkehr angebunden werden, heißt es bei der Stadt. Eine mögliche Lösung dafür könnte eine Luftseilbahn zwischen Stuttgart-Vaihingen und Stuttgart-Möhringen sein. Die Stadt hat bereits 2018 eine Machbarkeitsstudie dazu in Auftrag gegeben. Das Ergebnis: Eine Seilbahntrasse von Vaihingen nach Möhringen hätte das größte Realisierungspotenzial und könnte über den Vaihinger Bahnhof als zentralen Knotenpunkt eine sehr gute Anbindung ins gesamte Nahverkehrsnetz bieten.

Passantenbefragung ist der nächste Schritt

Der Stuttgarter Gemeinderat hat dieses Jahr eine vertiefte technische Untersuchung für einen möglichen Pilotversuch vom Eiermann-Campus über den Vaihinger Bahnhof und weiter durch den Synergie Park zu einem Park and Ride-Standort in Auftrag gegeben. Parallel zu der technischen Untersuchung der Strecke sollen auch Bürgerinnen und Bürger zu Wort kommen. Gemeinsam will die Stadt Fragen klären wie: Wie sehen die Menschen den möglichen Streckenverlauf? Welche Kriterien sollten die Haltepunkte erfüllen? Welche Fragen und Anregungen gibt es mit Blick auf die Nutzung und die Kabinen? An verschiedenen zentralen Orten in Stuttgart-Vaihingen stehen dazu mobile Dialogstationen, an denen die Menschen Fragen und Anregungen notieren können. Dafür hat die Stadt die unabhängige Agentur "Dialog Basis" beauftragt.

Anwohnerinnen und Anwohner haben viele Bedenken

Im Vorfeld hatten viele Menschen Bedenken, die sich auch an den Dialogstationen zeigen. Bei den Passanten überwiegen die Gegenargumente. Gerade was den Umweltaspekt betrifft, sehen sie das Thema kritisch und zweifeln an dem Sinn einer Seilbahn über der Stadt. Argumente sind dabei unter anderem die Sorge um die Zerstörung des nahegelegenen Erholungsgebietes Rosental. Auch könnten das Stadtbild und die Anwohner durch die Bahn gestört werden. Außerdem seien Stopps nicht wie bei Bussen überall möglich. Außerdem seien die Betriebskosten durch Aufsichtspersonal und Wartung sehr hoch.

Stadt Stuttgart: Seilbahn hätte viele Vorteile

Die Stadt Stuttgart hingegen argumentiert, dass ohne Fahrplan und Wartezeiten zwischen 2.000 und 4.000 Fahrgäste pro Stunde und Richtung befördert werden könnten. Das ersetze Busse und Individualverkehr, schone das Klima und den immer knapper werdenden öffentlichen Raum. Außerdem sei die Seilbahn fast geräuschlos und würde schon in anderen Städten wie Wuppertal erfolgreich den ÖPNV ergänzen. Auch in Bonn und München sind ähnliche Projekte geplant. Die Passantenbefragung könnte eine Antwort auf die Frage liefern, ob auch der Nahverkehr in Stuttgart-Vaihingen bald abhebt.