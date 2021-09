Nie war der Ausgang einer Bundestagswahl so offen wie diesmal. Welche Kriterien beim Ankreuzen des Wahlscheins in der Region Stuttgart entscheidend sein könnten, erläutert ein Experte.

"Es wird nicht so ablaufen wie 2017", da ist sich Thomas Franke, Leiter der Aussenstelle der Landeszentrale für politische Bildung in Ludwigsburg, sicher. Zu eng der Abstand damals zwischen manchen Kandidaten in der Region, zu groß die Veränderungen auf bundespolitischer Ebene heute, betrachtet man die Trends, wie sie die Wahlforscher derzeit ausmachen. Auch die Themenlage hat sich verschoben.

Abstand zwischen den Kandidaten hat sich verändert

Betrug beispielsweise der Abstand zwischen dem direkt gewählten Stefan Kaufmann (CDU) und Cem Özdemir (Grüne) im Bundestagswahlkreis Stuttgart I im Jahr 2017 nur rund drei Prozent der Stimmen, so haben die Grünen nicht nur hier diesmal mehr Chancen Direktmandate in der Region zu erringen als noch vor vier Jahren, so Franke. Als Beleg führt er auch die Ergebnisse der Landtagswahl vom Frühjahr an. Die Grünen lagen im Wahlkreis Stuttgart I vorne und konnten 2,3 Prozentpunkte zulegen, die CDU verlor 2,9 Prozent. Auch hatte die CDU bereits bei der Bundestagswahl 2017 fast zehn Prozent weniger Erststimmen erhalten als zuvor. Das Erlangen von Direktmandaten gerät laut dem Experten der Landeszentrale für die CDU zunehmend schwieriger. Aber auch die SPD profitiert im aktuellen Trend.

Ein wichtiger Faktor bei der Entscheidung der Stimmabgabe ist für viele die eigene Situation. Fast 45 Pozent der Beschäftigten in der Region Stuttgart - und damit rund 110.000 Menschen - sind unmittelbar im Automobil-Cluster beschäftigt. "Zählt man die Firmen hinzu, die nicht direkt dem Fahrzeugbau zugeordnet sind, aber einen großen oder größeren Teil ihres Umsatzes mit der Fahrzeugbauindustrie erzielen, dann erhöht sich diese Zahl auf fast 200.000 Menschen", betont Thomas Franke. "Die Unsicherheit durch den Strukturwandel in der Automobilindustrie beeinflusst die Wahlentscheidung".

Bisherige CDU-Kandidaten treten nicht mehr an

In den Wahlkreisen Stuttgart II, Waiblingen und Backnang - Schwäbisch Gmünd treten alteingesessene Direktkandidaten der CDU nicht mehr an. Im Wahlkreis Stuttgart II, tritt erstmals Maximilian Mörseburg an. Er ist "zwar weniger bekannt als seine Vorgängerin Karin Maag, hat 2021 aber dennoch gute Chancen das Direktmandat zu gewinnen", so Franke. Er begründet das damit, dass bei der vergangenen Bundestagswahl die CDU hier deutlich mehr Erststimmen als die Grünen mit ihrer Kandidatin Anna Christmann erlangen konnte. Grüne oder auch die SPD müssten deutlich an Stimmen zulegen, um das Direktmandat gewinnen zu können: "Angesichts der im Wahlkreis dominanten Themen eher unwahrscheinlich".

Wo die CDU fest im Sattel scheint

Nur einmal seit 1949 hat die CDU im Wahlkreis Böblingen das Direktmandat verfehlt. Bei der Bundestagswahl 2017 betrug der Abstand zur nächstbestplatzierten SPD knapp 20 Prozent. "Die CDU hat hier gute Chancen das Direktmandat zu gewinnen", prognostiziert der Experte der Landeszentrale und verweist auf die Themen Verkehr, Transformation zur Elektromobilität, Klima, Soziales und Digitalisierung. Ähnlich wie in Böblingen sieht es Franke im Wahlkreis Esslingen, wo Markus Grübel seit fast 20 Jahren für die CDU im Bundestag sitzt und wieder zur Wahl antritt.

CDU bisher vorne - verfolgt von den Grünen

Zwar dominiert seit 1949 im Wahlkreis Göppingen die CDU, jedoch haben die Grünen der CDU "gerade den Göppinger Oberbürgermeisterposten und das Direktmandat für den Landtag abgejagt". 2017 jedoch hatte die CDU mit großem Vorsprung auf die SPD das Direktmandat geholt. Im Wahlkreis Waiblingen tritt der seit fünf Legislaturperioden sitzende Kandidat Joachim Pfeiffer (CDU) nicht mehr an. "Ihm waren unter anderem die Verquickung von privaten Geschäftsinteressen mit seinem Abgeordnetenmandat vorgeworfen worden. Unklar ist, ob die Vorwürfe gegen Pfeiffer die CDU im Bundestagswahlkampf Stimmen kosten werden", gibt Thomas Franke zu bedenken. Der neue CDU-Kandidat habe mit Blick auf die Vergangenheit dennoch gute Chancen, die Partei müsste deutlich an Stimmen an die Grünen verlieren, um das Direktmandat zu verlieren.

Spitzenpersonal im Wahlkreis Ludwigsburg

Mit der Landesvorsitzenden Sandra Detzer treten die Grünen im Bundestagswahlkreis Ludwigsburg gegen Steffen Bilger an. Er sitzt seit drei Legislaturperioden für die CDU im Bundestag und ist parlamenatischer Staatssekretär im Verkehrsministerium. "So könnte es auf einen Zweikampf um das Direktmandat hinauslaufen", meint der Experte der Landeszentrale für politische Bildung, Thomas Franke. Für den Wahlkreis Neckar-Zaber sieht er gute Chancen für Fabian Gramling (CDU) das Direktmandat zu erhalten - auch weil 2017 auf die CDU deutlich mehr Stimmen als auf die Grünen entfielen.

Spannung im Wahlkreis Backnang-Schwäbisch Gmünd?

Im Wahlkreis Backnang-Schwäbisch Gmünd treten zwei alteingesessene Abgeordnete der CDU - Norbert Barthle - und der SPD - Christian Lange - nicht mehr an. Auch hier verlor die CDU 2017 deutlich an Erststimmen, gewann das Direktmandat jedoch mit großem Abstand zu den Grünen. Mit der neuen Kandidatin Inge Gräßle, die von 2004 bis 2019 im Europäischen Parlament und zuvor im Stuttgarter Landtag saß, müsste die CDU deutlich an die Grünen verlieren, um das Direktmandat abzugeben.

Bei all den Wahlvorschlägen in der Region Stuttgart rät Thomas Franke von der Landeszentrale für politische Bildung, angesichts einer Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung, dass sich die Wähler und Wählerinnen vor dem Urnengang klar machen, was es mit der Erst- und der Zweitstimme auf sich hat. Denn die Studie "kam zu dem Ergebnis, dass ein großer Teil der Bürger den Unterschied zwischen Erst- und Zweitstimme gar nicht kennt". Seit der Bundestagswahl 2017 ist Baden-Württemberg mit 96 von insgesamt 709 Sitzen im Bundestags vertreten.