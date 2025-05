Stuttgart: Diese Brücken will die Stadt neu bauen oder instandsetzen

Viele Stuttgarter Brücken sind alt. In den kommenden Jahrzehnten will die Stadt im großen Stil in die Erneuerung und Instandhaltung investieren. Nun nennt sie Beispiele.

Wer in Stuttgart im Straßenverkehr unterwegs ist, muss sich in den kommenden Jahren und Jahrzehnten verstärkt auf Behinderungen durch Brückensanierungen einstellen. "Viel zu lang haben wir die Sanierung und Erneuerung unserer Infrastruktur vernachlässigt. Wir wollen und wir müssen das jetzt ändern", teilte Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) mit. Bereits im Januar hatte er von einer Milliarde Euro gesprochen, die die Stadt dafür in den nächsten Jahrzehnten investieren müsse. Nun konkretisiert die Stadt die Pläne und nennt Beispiele für Brücken, die aus ihrer Sicht dringend saniert werden müssen. Immer mehr Verkehr und das Klima machen sich bemerkbar Die Stadt Stuttgart ist für rund 300 Brücken zuständig. Mehr als die Hälfte davon wurde zwischen 1950 und 1975 gebaut. "Die meisten dieser Brücken wurden für eine Lebensdauer von etwa 70 Jahren ausgelegt", erklärt Nopper. "Viele haben diese Grenze inzwischen erreicht oder überschritten." Außerdem gibt er zu bedenken, dass im Laufe der Jahre die Zahl der Autos auf den Straßen zugenommen hat und sich auch das veränderte Klima auf die Bausubstanz auswirkt. Brückenneubau dauert bestenfalls rund sechs Jahre Die Stadt teilt weiter mit, die Arbeiten mitten im Stadtgebiet würden schwierig. Teilweise müssten zuerst Behelfsbrücken gebaut werden. Ein Brückenneubau mitten in der Stadt ist nie einfach - das ist kein freies Baufeld, sondern ein Eingriff ins laufende System. Bevor eine Brücke neu gebaut werden könne, müsse die alte erst einmal zurückgebaut werden. Über einen Neubau sagt Thürnau, optimistisch gerechnet dauere es rund sechs bis acht Jahre bis zur Fertigstellung - allerdings nur, wenn nicht zugleich eine Behelfsbrücke gebaut werden müsse. Bauwerksprüfung der Nesenbach-Brücke in Stuttgart-Vaihingen Landeshauptstadt Stuttgart Diese Brücken in Stuttgart werden neu gebaut Einige Brücken und Bauwerke sind nach Angaben der Stadt bereits so beschädigt, dass es nicht mehr wirtschaftlich ist, sie lediglich instand zu setzen. Daher müssten sie rechtzeitig neu gebaut werden. Dazu zählen: die Löwentorbrücke über das Gleisfeld der Bahn

die Rosensteinbrücke

die Wilhelmsbrücke

die Aubrücke über den Neckar

die Brücke Talstraße beim Gaskessel über das Gelände der EnBW

die Brücke Schwieberdinger Straße über die DB in Zuffenhausen

die Gäubahnbrücke Heilbronner Straße über DB beim Eckhartshaldenweg

die Brücke Stammheimer Straße über DB in Zuffenhausen

der Fußgängersteg über DB bei der Presselstraße

der Fußgängersteg bei der Rotenwaldstraße

der Fußgängersteg beim Eckartshaldenweg Andere Brücken oder Bauwerke können dagegen noch so instandgesetzt werden, dass sie nicht abgerissen und neu gebaut werden müssen. Das gilt nach Angaben der Stadt in folgenden Fällen:



die Hangbrücke an der Neuen Weinsteige

die König-Karls-Brücke über den Neckar und das sich auf Seite Bad Cannstatt anschließende Zentralbauwerk mit der Brücke über die Schönestraße

der Heslacher Tunnel

der Wagenburgtunnel

der Tunnel B295 Feuerbach

die Brücke Augsburger Platz über die Gnesener Straße

die Brücke Inselstraße über den Neckar

die Brücke Benzstraße über die Alte Untertürkheimer Straße

der Brünner Steg mit Rampenbauwerk

die Brücke am Botnanger Sattel

die Otto-Hirsch-Brücken

die Otto-Konz-Brücken

die Schleusenbrücke in Hofen

der Mühlsteg in Bad Cannstatt

der Voltasteg in Bad Cannstatt

der Ferdinand-Leitner-Steg in S-Mitte Der Verkehr auf den Straßen hat im Vergleich zu früher zugenommen, was Brücken ebenfalls zu schaffen macht. Stark befahren wird beispielsweise auch die Gaisburger Brücke in Stuttgart-Ost. SWR Bundesregierung: Bundesweiter "Sanierungsstau" im Verkehr Auch die neue Bundesregierung hält es für dringend notwendig, große Summen in die Sanierung des Verkehrsnetzes zu investieren. "Viele Brücken, Tunnel, Straßen und Schienen sind marode und müssen dringend saniert werden", sagte Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) am Donnerstag bei seiner Regierungserklärung im Bundestag. Diesen "Sanierungsstau" werde die neue Bundesregierung angehen, dafür stehe das Sondervermögen für die Infrastruktur bereit. Die konkrete Ausgestaltung - "die Aufteilung der Mittel, konkrete Zweckbindungen und Zuständigkeiten" - sei allerdings noch nicht festgelegt.