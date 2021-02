In einem Sonderpädagogischen Bildungs - und Beratungszentrum in Schorndorf ist die britische Mutation des Coronavirus aufgetreten. Insgesamt wurden neun Personen positiv auf das Virus getestet. Wie die Schorndorfer Stadtverwaltung am Mittwoch mitteilte, befand sich darunter mindestens ein Fall der Virus-Variante. In den nächsten Tagen werden weitere Testergebnisse erwartet. Die Sonderschule ist seit Januar unter Pandemiebedingungen geöffnet.