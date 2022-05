Breuningerland: Gericht stoppt Ausbaupläne

Der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim hat die Anbaupläne am Breuningerland Ludwigsburg gekippt. Das Unternehmen Breuninger wollte die Laden- und Stellplatzfläche des Einkaufzentrums erweitern. Den Bebauungsplan von der Stadt Ludwigsburg hat das Gericht am Montag für unwirksam erklärt. Damit kann mit den Bauarbeiten nicht begonnen werden. Bietigheim-Bissingen und Tamm hatten Klage eingereicht. Sie befürchteten negative Auswirkungen auf ihre Innenstädte, zudem befürchtete Tamm ein erhöhtes Verkehrsaufkommen. In erster Instanz hatte das Verwaltungsgericht Stuttgart der Stadt Ludwigsburg Recht gegeben. Vor dem Verwaltungsgerichtshof in Mannheim hatte nun der Antrag von Bietigheim-Bissingen und Tamm (beide Kreis Ludwigsburg) Erfolg.