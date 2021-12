Breuninger verpflichtet sich zu strengeren Tierschutzrichtlinien

per Mail teilen

Das Stuttgarter Modeunternehmen Breuninger hat sich zu strengeren Tierschutzrichtlinien bei Textilien und anderen Materialien in seinem Sortiment verpflichtet. Wie das Unternehmen mitteilte, versuche man so bestimmte Mindeststandards bei tierischen Materialien sicherzustellen. Besonders kritische Materialien sollen durch Alternativen ersetzt werden. Die neuen Richtlinien sind Teil einer Nachhaltigkeitsstrategie, mit der Breuninger einen verantwortungsvollen Umgang mit tierischer Ware sicherstellen will. Bereits seit dem Jahr 2020 verkauft Breuninger nach eigenen Angaben keine Waren aus Echtpelz und Exotenleder mehr.