Die Forderung großer Handelsunternehmen nach Finanzhilfen des Bundes blieb unerfüllt - jetzt will Breuninger vor Gericht eine Öffnung seiner Kaufhäuser durchsetzen.

Das Handelsunternehmen Breuninger aus Stuttgart hat beim Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg in Mannheim einen Eilantrag auf Öffnung seiner Kaufhäuser gestellt. Ein Gerichtssprecher bestätigte am Dienstag den Eingang des Antrags. Ob der Verwaltungsgerichtshof noch am Dienstag darüber entscheiden wird, ist unklar.

Handelsverband kann sich Erfolg der Klage vorstellen

Zuletzt hatte Breuninger mit anderen Unternehmen bei der Bundesregierung für eine baldige Öffnung geworben. Breuninger kritisierte auch die seiner Ansicht nach ungerechte Deckelung der Überbrückungshilfen von Unternehmen auf 750 Millionen Euro Jahresumsatz. Die Vorsitzende des baden-württembergischen Handelsverbandes, Sabine Hagmann, sagte, sie finde die Klage folgerichtig. Die Schließung der Einzelhandelsgeschäfte müsse überprüft werden. Sie könne sich auch einen Erfolg der Klage vorstellen.